HAJDUK RAZVALJUJE, A DINAMO JE U OVOME BAŠ MIZERAN! Titula na Poljudu zbog ovog bi bila dobra i za hrvatski nogomet!

Autor:

Hajduk je barem u jednom, ne baš tako nebitnom detalju, ipak uvjerljivo vodeći u Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Na Hajdukovom Poljudu dosad je sezone bilo 53.725 gledatelja što je ukupno 44 posto gledanosti cijelog HNL-a u ovoj sezoni!

U Splitu, unatoč slabijim rezultatima Hajduka u zadnje vrijeme, euforija još traje. Pa, još uvijek i egzistira nada u neku izvanrednu rezultatsku seriju koja bi dovela do osvajanja naslova prvaka.

Iako te želje već lagano dodiruju maštovitost, a ne razum, možda čak ne bi bilo ni loše da Hajduk konačno osvoji naslov hrvatskog prvaka. Ponajprije, to bi Hajduku dalo dodatni impuls da se klub izvuče iz dugogodišnje ne samo rezultatske i financijske krize, nego bi to bio zacijelo i izlazak iz krize upravljanja. Naravno, u sadašnjoj konstelaciji snage u našem nogometnom prvenstvu u to je teško vjerovati. Rijeka, Osijek i Dinamo već su pobjegli Hajduku koji je tek četvrti…

Nitko kao Hajduk

Ipak, tko zna, nakon euforičnih događaja oko hrvatske reprezentacije u Splitu i neprijeporno vjerne publike na Hajdukovim utakmicama možda se i kod splitskog kluba pojavi neka dodatna snaga i motiv pa u klubu naprave impresivni rezultatski zaokret. Prvenstvo je dugačko, nije da nema vremena.

A i novi trener Dombas Dambrauskas je tu. Prvi teški ispit je tu. Hajduk u nedjelju gostuje u Rijeci. A upravo je dvoboj Hajduka i Rijeke u prvome dijelu prvenstva, kada je Rijeka bila bolja od Hajduka, dosad bio najposjećeniji u našem prvenstvu. Sa skoro 16 tisuća prodanih ulaznica. Trijumfira li Hajduk u Rijeci mašta će imati barem malo realnosti.

Lijepo je vidjeti, osjetiti i doživjeti kada navijači zdušno prate svoj klub. Pa, u našoj ligi ima klubova kojeg u prosjeku na domaćem terenu gleda tristotinjak gledatelja. A na nekim utakmicama bude i po samo nekoliko gledatelja. Što znači da 22 nogometaša na terenu ne gledaju uživo niti njihovi roditelji, prijatelji i djevojke koje inače trče za njima.

Pa, Dinamo ima posjetu u prosjeku od samo 1200 gledatelja po domaćoj utakmici. Rijeka, koja je iza Hajduka na svojoj Rujevici ima prosjek od 2800 gledatelja po jednoj utakmici. Što je prema Hajdukovom prosjeku od 7.600 gledatelja zaista mizerna brojka.

I zato ne bi bilo loše da Hajduk osvoji prvenstvo. Ne pišemo to niti navijački niti pristrano, nego gledajući antropološki zaključujemo po onoj staroj engleskoj izreci da je – nogomet bez navijača ništa.









Zaista je čudno da u ovih više od petnaestak godina Hajduk kao klub s bezgraničnom ljubavi i vjernosti navijača nije postizao ništa naročito u rezultatskom smislu. Zapravo je zapanjujuće da klub kojeg vlastita publika toliko obožava nije kadar stati na noge, složiti momčad i na krilima navijačke ekstaze napraviti lom u domaćem prvenstvu.

Što bi drugi klubovi dali da imaju barem sličnu publiku kao što je Hajdukova.

I zato na mogućnost da Hajduk konačno postane hrvatski prvak ne treba gledati negativno. Možda je to nemoguće u najskorijoj budućnosti. Ipak, ako bi se dogodilo rodile bi se posljedice dobre za hrvatski nogomet.