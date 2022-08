HAJDUK PRONAŠAO BITNO POJAČANJE U BORBI S DINAMOM: U tijeku su pregovori, a to nije sve što Bijeli spremaju

Autor: Dnevno.hr/P.V.

I dok je utakmica s Villarrealom u fokusu, pazi se i na prijelazni rok, koji ulazi u završnicu. Hajduku trebaju pojačanja ako želi biti konkurentan Dinamu.

Kako pišu pojedini mediji, čini se da je Hajduk bacio “oko” na mladog igrača iz Brazila koji igra u Portugalu. To je 22-godišnji Brazilac Gustavo Assuncao, nogometaš srednjeg reda koji igra za Famalicao.

Nije nemoguće, jer je Hajduk u posljednje vrijeme nekolicinu igrača angažirao iz Portugala i dobro češlja tamošnje tržište.





Kraj prijelaznog roka

U veznom redu se stalno očekuje – Anthony Kalik, da se postigne dogovor s Goricom nakon što igrač svakako želi doći, vratiti se u Hajduk, a sad se spominje i Assuncao.

Villarreal? Trener očekuje dobar nastup svojih prvotimaca.

“Ima kritika, ali ja se na to ne obazirem, radim svoj posao. Najmanja očekivanja su da igramo hrabro i da se borimo i da damo 100 posto od sebe. Rekao sam da sustav nije važan. Mi moramo dati sve od sebe i kad damo sve od sebe onda kažem igračima da su već nešto učinili.”, poručio je Valdas Dambrauskas.

“Emery? On je jedan od najvećih trenera i ja ga pratim cijelo vrijeme svoje karijere, od Seville do Spartaka i Paris St. Germaina… Pratim ga stalno, Za nas je ovo izazov, jer mi ne igramo u Hrvatskoj toliko jakih utakmica niti s tako kvaltetnim momčadima.. On spada u top klubove i top igrače”.

Rezultat?

“Ja kažem uvijek isto. Najbolje bi bilo pobijediti… Bitno je da igramo svi za jednog i da se žrtvujemo u igri.”