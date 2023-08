Hajduk predstavio veliko pojačanje: Vatreni sletio na Poljud

Autor: Dnevno GIŠ

Hajduk je u četvrtak predstavio svoje veliko pojačanje Filipa Uremovića, koji je na Poljud stigao kao slobodan igrač, nakon što je raskinuo ugovor s berlinskom Herthom.

Filip Uremović je najjače pojačanje Bilih tijekom ljetnog prijelaznog roka, ipak radi se o hrvatskom reprezentativcu iz U19, U21 i seniorske ekipe Vatrenih.

Uremović je karijeru počeo u Papuku iz Velike, da bi potom mlađim kategorijama igrao za Cibaliju, odakle odlazi u Dinamo pa ljubljansku Olimpiju, s kojom osvaja naslov prvaka.





Nakon Olimpije seli u Rubina iz Kazana za koji je upisao preko službenih 90 nastupa i bio kapetan momčadi, a u ožujku 2022. godine odlazi u engleski Sheffield United pa u Herthu BSC, s kojom sporazumno raskida ugovor nakon ispadanja kluba iz Bundeslige.

Godina i pol rada

“Prije svega moram naglasiti da smo na dovođenju Filipa Uremovića radili godinu i pol dana, međutim zbog objektivnih okolnosti do sada se nije mogao realizirati. Napokon nam se pružila mogućnost da ga dovedemo u statusu slobodnog igrača i naravno da smo je iskoristili na obostrano zadovoljstvo.

Posebno želim zahvaliti njegovom agentu na iznimno korektnom odnosu, velikoj pomoći koju je pružio igraču i Hajduku da se ovaj posao realizira. Smatram da smo u Filipu dobili igrača koji ima veliki potencijal kondicijskih i psiholoških karakteristika te vjerujem kako kvaliteta njegove igre može doći najmanje na razinu one kada je nastupao za Rubin Kazan.

Njegovim dolaskom treneru Ivanu Leki stvaramo širi roster izbora igrača na stoperskoj poziciji, a to nam je nužno za održavanje kvalitete u cijelom prvenstvu i ostvarivanje zacrtanih ciljeva za ovu natjecateljsku sezonu”, istaknuo je sportski direktor Mindaugas Nikoličius o novom pojačanju Bijelih.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli HNK Hajduk Split (@hnkhajduk)









Želi upoznati sve

“Hvala svima na lijepoj dobrodošlici. Već je duže vrijeme postojao moj kontakt s Hajdukom, ali zbog različitih okolnosti to se do sada nije uspjelo realizirati. Sada sam napokon tu zbog situacije s mojim bivšim klubom i Hajdukove velike želje da me dovede. Jedva čekam upoznati suigrač, klub, grad i navijače. Nadam se što pozitivnijem i što ljepšem iskustvu ovdje na Poljudu.

Pogledao sam skoro sve Hajdukove utakmice ove sezone i mogu reći da je učinak u prvenstvu za sada fantastičan. Ne sjećam se kad je Hajduk ovako dobro ušao u sezonu i sve pohvale ekipi, treneru i stručnog stožeru.

Znam koji su ciljevi kluba i na to ćemo se svi fokusirati. Vidim da je obrana već sada dosta uigrana, nadam se da ću svojim iskustvom igranja još više pomoći i što prije se adaptirati”, kazao je Uremović nakon potpisa ugovora.