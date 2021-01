HAJDUK PREDSTAVIO NOVOG ČLANA UPRAVE: Nikoličius kritizirao bivše sportske direktore

Uz predstavljanje novog trenera Paola Tramezzanija danas su u Hajduku predstavili i novog člana Uprave Ivana Matana. Djelokrug poslova novog člana Uprave obuhvaćat će poslovni segment s naglaskom na financije i infrastrukturne projekte.

“Preda mnom je zasigurno puno posla. Do sada sam imao priliku intenzivno pratiti Hajduk iz pozicije navijača, a sada ću imati imati priliku direktno utjecati na procese unutar Kluba. Veselim se suradnji u timu s predsjednikom Lukšom Jakobušićem i brojnim izazovima kojima ćemo biti izloženi”, rekao je Ivan Matan po predstavljanju.

Ivan Matan rođen je 1977. godine, a diplomirao je na Fakultetu turizma i vanjske trgovine u Dubrovniku.

Tijekom predstavljanja novog trenera Tramezzanija novinari su upitali sportskog direktora Nikoličiusa namjeravaju li u Hajduku dovoditi i nove igrače.

“Morate shvatiti da imamo jako puno igrača pod ugovorom kojih se u teoriji možemo riješiti, ali oni su tu i moramo na njih računati. Moramo poštovati njihove ugovore koji su s njima potpisani i trenutačno nemamo puno prostora za dovođenje novih igrača. Ako u akademiji imamo mlade igrače koji su bolji od ovih u prvoj momčadi i trener smatra da mogu igrati, dobit će priliku. To je slučaj sa Stipom Biukom s kojim nismo potpisali ugovor samo da bismo ga potpisali nego želimo da to bude smjer u kojem će Hajduk ići i da je on budućnost kluba”, rekao je Nikoličius i nastavio:









“Biuk je bio sjajan na Braču, ali on nije jedini. Po mojem mišljenju ovdje ima mlađih igrača koji zaslužuju priliku. Uzmimo Teklića za primjer. On je ovdje četiri godine i nijednom nije bio u početnoj postavi. Ima puno takvih primjera koje vam ja stvarno ne mogu objasniti. Možda vi znate bolje od mene, a meni je to jako čudno. Svi pričaju o Tekliću, pola lige me zove zbog njega, a on ne može igrati u Hajduku. Ako s 21 godinom ne može igrati u Hajduku, onda nam ne treba. Ili može, ali mu moramo dati priliku jer te silne posudbe na kojima je bio ubijaju igrača. Onda čujem dosta lošega o Todoroviću. Koliko je utakmica započeo kao desni bek? Nijednu. Kako onda možemo ocijeniti je li dobar? Može igrati devedeset minuta za BiH u utakmici protiv Nizozemske koja je završila 0:0, a ne može igrati za Hajduk? To su pitanja na koja nema jednostavnih odgovora, ali na ovaj način se ne može reći je li neki igrač dobar ili loš”, zaključio je sportski direktor Hajduka.

U svakom slučaju “Bili” se pripremaju za nastavak sezone u kojoj se nadaju kako će unatoč lošem prvom dijelu uspjeti uhvatiti mjesto koje vodi u Europska natjecanja.