Hajduk predstavio novo grčko pojačanje: ‘Tudor me želio i tu sam’

Autor: N.M.

Novo pojačanje Hajduka Dimitrios Diamantakos danas je ekskluzivno predstavljen u emisiji Hajduk Digital Live koju vodi Mirta Šurjak, a koja je emitirana na klupskim kanalima.

Premijerno smo imali priliku čuti razmišljanja novog igrača Hajduka, grčkog napadača koji je na Poljud stigao iz njemačke momčadi St. Pauli.

“Svjestan sam veličine kluba u koji sam došao, drago mi je da mogu biti ovdje i želim svojim igrama pomoći Hajduku da uspije napraviti velike stvari”, rekao je Diamantakos odmah po dolasku pa obukao dres Hajduka s brojem 14.

“Odabrao sam broj 14 jer uvijek biram brojeve manje od 20, vjerujem da to nosi sreću. Poznajem Tudora s nekih ranijih utakmica na kojima smo se susreli u karijeri. Pričao sam s Tudorom na mobitel, on mi je rekao da me jako žele ovdje i sada sam tu”, rekao je grčki napadač.

“Svjestan sam veličine kluba u koji sam došao, drago mi je da mogu biti ovdje i želim svojim igrama pomoći Hajduku da uspije napraviti velike stvari”, rekao je Diamantakos odmah po dolasku pa obukao dres Hajduka s brojem 14.

“Odabrao sam broj 14 jer uvijek biram brojeve manje od 20, vjerujem da to nosi sreću. Poznajem Tudora s nekih ranijih utakmica na kojima smo se susreli u karijeri. Pričao sam s Tudorom na mobitel, on mi je rekao da me jako žele ovdje i sada sam tu”, rekao je grčki napadač.

Kepčija zadovoljan grčkim napadačem

Osim Diamantakosa govorio je i sportski direktor Hajduka Ivan Kepčija.

“Mi smo još u zimskom prijelaznom roku krenuli u potragu za napadačem, nismo htjeli dovesti nekoga samo da popunimo poziciju. Čekali smo priliku da dovedemo igrača kakvog želimo”, rekao je Kepčija pa dodao:

“Od Diamantakosa ne očekujemo samo da zabija golove, želimo da bude napadač koji puno sudjeluje u igri, da pokaže sve što može, a što smo mi vidjeli od njega. Zato smo ga i doveli, njemu nas je privukao grčki temperament i njemački dril kroz koji je prošao. Očekujemo od njega puno.”

Riječ je nakon Kepčije ponovno dobio Diamantakos kojeg je kolegica Mirta Šurjak pitala je li gledao utakmice Hajduka prije nego je došao na Poljud.

“Jesam, gledao sam neke utakmice. Bilo je problema za momčad, ali mislim da je nedostajalo i sreće. Prvi put sam ovdje na Poljudu. Nisam upoznao nikog od suigrača jer nije bilo vremena dosad, ali sutra ću ih sve upoznati”, rekao je Grk.