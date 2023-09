Hajduk otima kapetana Osijeka, sve je gotovo: Veliko pojačanje postaje igrač Bijelih

Mihael Žaper stiže u Split na liječnički pregled i vjerojatno će sutra postati novi igrač Hajduka. Pisalo se o tome tjednima, a sad je čini se sve gotovo…

Zanimljivo, tu je vijest potvrdio i pouzdani Fabrizio Romano koji je malo iznenadio ljubitelje nogometa u Hrvatskoj. Romano inače ne prati HNL transfere, no ovaj je odlučio ispratiti i podijeliti ga sa skoro 19 milijuna svojih pratitelja.

Romano je svjestan s koliko pažnje se ovaj transfer pratio u Hrvatskoj, ipak Hajduk kupuje kapetana Osijeka.

“Mihael Žaper napušta Osijek i odlazi u Hajduk. Hrvatski veznjak je na putu za Split kako bi završio liječnike preglede. Hajduk ga je platio 1,5 milijuna eura. Žaper je trebao biti slobodan igrač sljedećeg ljeta i nije htio potpisati novi ugovor”, kaže Romano.

Mihael Zaper leaves Osijek and he’s set to join Hajduk Split. Croatian midfielder on his way to Split in order to complete medical tests 🇭🇷

€1.5m fee — Zaper was due to be free agent next summer and didn’t want to sign new deal. pic.twitter.com/Y0ddGUJKdU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2023