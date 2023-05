HAJDUK ODLUČIO KAZNITI LIVAJU! Uputili ispriku Šibenčanima, ali i optužili za dvostruke kriterije

Strasti nakon utakmice finala Kupa hrvatske između Hajduka i Šibenika u Rijeci na Rujevici još se ne stišavaju, a najveću buku podiglo je poticanje pogrdnog navijanja od strane Marka Livaje.

Podsjetimo, kapetan Hajduka je poslije pobjede u finalu Kupa u jednom trenutku tijekom slavlja na terenu uzeo megafon i na njemu je počeo pjevati uvredljivu pjesmu koju Torcida pjeva Funcutima; ‘Freze, traktori…’, da bi ostatak pjesme, ‘pi*ke šibenske, dobit će te batine’, svi zajedno završili.

Marko Livaja se zbog takvog ponašanja našao na udaru javnosti, istragu je otvorio i HNS, a sad se očitovao i Hajduk, koji je odlučio kazniti svojeg kapetana, ali je i upozorio na dvostruke kriterije prilikom ovog incidenta.

HNS (Croatian football federation) have started a disciplinary procedure against Marko Livaja for unsportsmanlike conduct when celebrating yesterday’s victory over Šibenik in a Cup Final.

Sanctions could be 3-12 games of suspension because he had a similar incident before. 🚨 pic.twitter.com/mCN6YCa2lX

