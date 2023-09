Hajduk nije uspio s Kalinićem, sad je ovaj igrač došao s velikom obavezom, ali postoji jedna opasnost

Autor: Andrija Kačić Karlin

Je li Hajduk konačno pronašao igrača koji mu nasušno treba? Dolazak 31-godišnjeg Aleksandra Trajkovskog, bez odštete iz saudijske Al Fayhe mogao bi Lekinoj momčadi donijeti puno. S obzirom kakav je bio igrač. No, kakav je sad? To ćemo tek vidjeti…

Zbunjuje činjenica da je u Hajduk stigao kao slobodan igrač, bez odštete. Zna se odavno da se dobra kvaliteta uvijek plaća. A Hajduk je dosad već imao dosta problema s igračima koji su stigli kao slobodni, bez odštete. Pa, tek kasnije spoznamo „da to nije bilo to„.

A Trajkovski doista ima zanimljiv pedigre. A hrvatskoj nogometnoj sceni nije neznani junak.





Iz Hrvatske je otišao u Belgiju

Karijeru je počeo u Cemetarnici iz Skopja, da bi već sa 17 godina postao član Intera iz Zaprešića. Te 2010. godine Trajkovski je upisao 15 nastupa u našem prvenstvu. Iz Hrvatske je prodan u belgijski Zulte-Waregem, za ondašnjih finih milijun eura. Bio je i u Mechelenu, da bi nakon četverogodišnje epizode u Belgiji osvanuo u španjolskoj Mallorci. Tu se nije snašao, ali se snašao sjajno kasnije u Palermu. Zabijao je kao lud u Seriji A i Seriji B.

Potom je osvnuo u danskom Aalborgu, za kraj je skočio po nešto novaca u Al Fayhu. Tu ga je Hajduk „snimio„ i procijenio da bi mogao s angažiranjem ovoga igrača nadomjestiti najveći Hajdukov hendikep. Kao reprezentativac Sjeverne Makedonije skupio je čak 81 nastup uz dvadesetak golova.

Slovi ili je slovio kao opasan napadač. To je krucijalno pitanje cijelog Hajdukovog posla. Jer, svi dobro znaju koji je Hajdukov problem? Koji ga, ako ga otkloni, može Lekinu momčad lansirati čak i do naslova hrvatskog prvaka.

Hajduk je doslovce ovisan o Livaji, kao ovisnik o teškim drogama. Evidentan problem kod Hajduka jest samo – trauma ovisnosti o jednom čovjeku. Pa, to cijeli svijet vidi. Kada nema Livaje to je posve neka druga momčad. Vidjeli smo to i na samom početku, sjetimo se, pretprošle sezone kada je Hajduk onako neugodno i sramotno eliminiran iz europskog natjecanja od skromnog kazahstanskog Tobola. Nema Livaje – nema Hajduka.

Samo se po sebi razumije, Niti jedna momčad ne može, ne smije, niti je to prirodno, ovisiti samo o jednom čovjeku. Sjetimo se se generacije Hajduka iz osamdesetih godina. Splitski klub je i u europskim omjerima bio poznat po velikom fondu kvalitetnih top igrača. Bez problema bi se nadoknadilo neigranje Sliškovića, braće Vujović, ma bilo koga. Ili devedesetih, kada su tu bili Štimac, Asnović, Mornar, Pralija… Uvijek je z svkoga bilo zamjene…









Hajduk to danas nije sposoban. I tu leži osnovni problem. Evo, ovaj zadnji Hajdukov kiks, kući protiv Istre. Ako Livaja zastane Hajduk potpuno stane. Kad u tako relativno lakoj utakmici gdje si posvemašnji favorit, igrao ti Livaja ili ne, kiksaš onda ti je sve jasno, čak i bolno. Livaja je Hajduku sve, gledajući njegove napore i dostignuća možemo uživati, ali nogomet je momčadski sport. Livaja zaista ne može sve sam.









I zato je doveden Trajkovski, da u paru s Livajom oslobodi Hajduka teške ovisnosti. Prije se probalo s Kalinićem, nije uspjelo.

Možda nema momčadi u Europi koja izgleda toliko slabije bez jednog igrača kao što je to slučaj s Hajdukom kada Livaja nije u postavi. Kada Livaja ne igra kao da ne igra Hajduk nego neki nižerazredni klub. U to smo se toliko puta uvjerili…

Trajkovski je došao s velikom obavezom!