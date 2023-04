HAJDUK NA PUTU PREMA SPAŠAVANJU SEZONE? U finalu će biti favorit, kao i sada. No, u Koprivnici je presudila tek nenamjerna greška suparnika.

Autor: Andrija Kačić Karlin

Jasno je bilo i prije ove utakmice, kamoli ne poslije, Hajdukovu sezonu spašava samo trofej. Makar to bio Kup, a ne prvenstvo. Na kojeg čeka čak 17 godina. Aktualno vodstvo kluba mora da je strepilo u ovoj utakmici u gostima kod Slaven Belupa, u polufinalu Kupa, od nekog nenadanog kiksa. U utakmici koja je bila teška za gledat, nosila je veliki ulog, za Hajduk i predsjednika kluba, sportskog direktora i trenera bila je pitanje sudbine.

I Hajduk je uspio. Iako nije odigrao partiju za pamćenje. Od silnog straha, zacijelo kod oba suparnika, igra je bila u podređenom planu, I jedni i drugi pazili su samo da ne – pogriješe. Uostalom, prvi udarac u okvir vratiju, taj jedanaesterac iz 60. minute, moramo reći posve opravdano dosuđen nakon VAR analize, bio je i gol. Koji je odlučio utakmicu.

Dakle, nenamjerna greška igrača Slaven Belupa Jambora je presudila. On se požrtvovno bacio na loptu prema golu upućenu od Melnjaka, te mu se ona od leđa odbila direktno u ruku. Nije to bilo namjerno igranje rukom, ali se ruka ispriječila lopti na putanju prema golu. Jednostavno, bila je to loša sreća za domaćina, a velika za Hajduk.





Dalmatinski derbi

Marko Livaja sada je pokazao zavidnu usredotočenost, jedanaesterac je izveo sigurno. Bio je to gol koji je determinirao utakmicu. I cijelom klubu dao toliko potreban kisik za nastavak sezone. Finale je na rasporedu 24. svibnja na Rujevici, u Rijeci.

Suparnik Splićanima biti će Šibenik koji protiv velikih uvijek igra dobro. Uostalom, to je prije kojeg dana osjetio Dinamo. Šibenik je izbacio Dinama iz Kupa, Dinamo je potom izbacio svog trenera. Kao što će i Hajduk svog ako ne nadvisi Šibenika u finalu.

Biti će to zanimljiv, dalmatinski finale. Hajduk i Šibenik već su postali pravi rivali. S time da bi to Šibeniku bio prvi trofej u klupskoj povijesti, a Hajduk je Kup shvatio kao zadnju slamku u spasu sezone. U kojoj je mogao zaprijetiti Dinamu s obzirom koliko je Dinamo posrtao u prvenstvu. Ali, Hajduk je posrtao više.

U finale će Hajduk ući kao posvemašnji favorit. Bio je to i u polufinalu protiv Slaven Belupa. Nije to dokazao igrom, presudila je, rekosmo, jedna nenamjerna greška. No, pragmatičnost trenera Ivana Leke sada se isplatila. Hajduk ne djeluje moćno, ali još uvijek spašava sezonu.

Još nešto. Dugo, zaista dugo se u našem nogometu nije vidjela jedna momčad koja toliko ovisi samo o jednom igraču. Kao što je to slučaj s Hajdukom i njegovim sjajnim Markom Livajom. On nije samo igrač prevage nego je i tip koji spašava viziju Hajduka kojeg nudi njegovo današnje vodstvo.