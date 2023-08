Hajduk može na tron: ‘Euforija je opasna na jugu, a ovo bi mogla biti formula’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Već nam je prije naš nogometni komentator, prije veličanstven igrač i odličan trener, Zoran Vulić govorio kako Hajduk u ovome trenutku „ne smije pasti u euforiju„. Lijepo nam je rekao da je dobro ozračje poželjno, a euforija može biti kontraproduktivna…

Hajduk nakon četiri kola domaćeg prvenstva ima sve četiri pobjede. U međuvremenu je u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu ispao od grčkog PAOK-a. Sve to prati Zoran Vulić. Bez dlake na jeziku.

”Sretan sam što je Hajduk tako dobro startao. I inače stalno prosipam optimizam, pa i ovih skoro dvadesetak zadnjih godina kada se Hajduk traži u borbimza vrh ljestvice. Ovakav start je odličan, i meni se to jednom kao treneru Hajduka dogodilo. No, prvenstvo je tek počelo, a u europskim dvobojima Hajduka dalo se vidjeti gdje može ležati zamka. Greške su počinili igrači koji su dovedeni ovog prijelaznog roka. Ovako ja razmišljam, što da je netko od Hajdukovih mladića počinio tako grube greške u igri. Pa tako bi ih kritizirali, ubili bi im samopoudanje. Što želim reći? Hajduk je dobar, čuno bolji nego lani, a hoće li to biti dovoljno – to nitko ne zna”.





Leko je sjajno odradio pripreme

Po čemu je Hajduk bolji od prošle sezone?

“Vidi se da je trener Ivan Leko odradio pripreme, uvidio što koji igrač može, a što netko ne može. Meni je drago da je proigrao mladi Pusktaš, sad Hajduk ne ovisi toliko o Livaji. Osobno, želio bih da Hajduk ima još bolji vezni red, morao bi proigrati Krovinović, zapravo bi on morao razigrati cijelu momčad”

Pratite sigurno i događaje u Dinamu. Jesu li se u zagrebačkom klubu malo i uplašili Hajdukove fine prednosti odmah u uvodu prvenstva?

“Sigurno da jesu. Na koncu konca, uvijek je najbitnije domaće prvenstvo. Hajduk dugo nije bio u ovakvoj situacije, uvijek je kao progonio, rijetko je kad bio stizan. Sada je Hajduk na čelu prvoligaške kolone, što Dinamu ostavlja imperativ serije dobrih rezultata u prvenstvu. A novi trener, ovako na samom početku sezone. Može i ne mora biti pogodak. Mislim da je tu Hajduk s Lekom u prednosti”.

Kako ste vi doživjeli sudbinu Igora Bišćana na klupi Dinama?

”Ja sam vam i inače, ultimativno, protiv naglog smjenjivanja trenera. Stano govorim kako nije normalno da naša prva četiri kluba u sezoni svi skupa promjene petnaestak ili više trenera. To graniči s apsurdom. A to što je snašlo Dinama u nadoknadi se rijetko događa. Ali, dogodi se. I nakon što se primio prvi gol Bišćan je sigurno razmišljao da će odmah kraj i osvježiti momčad na startu produžetka. Prebrzo se sve dogodilo i ispao je krivac”









Koliko će ipak Dinamov nastup u Europi, kroz Europsku ili Konferencijsku ligu, ipak ometati fokus Jakirovićeve momčadi u nastavku prvenstva?

“Vidim da je otišao Livaković, a on je bio najbolji Dinamov igrač godinama. Bez Šutala obrana će sigurno biti propusnija, morate naći svjetsku marku da ga se zamijeni. Otići će sigurno još netko. Dolazak Stojkovića i Kačavende su dobre vijesti po Dinamo. Isto mislim, pa i Hajduk se za ovih nekoliko dana mora pojačati. Prvenstvo je jako dugo, ozljede su nerijetke. Hajduku je bitno riješiti se ovisnosti o Livaji, a Dinamo će s prvo morati vratiti psihološki”, rekao je i dodaje:









“Zato su mu tako bitne utakmice protiv Sparte, jer će vratiti samopouzdanje. Za lov prema Hajduku. Jer, Hajdukova prednost nakon samo četiri kola već je, pa poprilično velika, nije to bod ili dva. Da i Dinamo dobije zaostalu utakmicu Hajduk je još uvijek čak pet bodova u prednosti. Puno je to, a tek je počelo. No, iznova govorim, u Splitu ne smije doći do euforije. Ne smije. I znam što me hoćete pitati. Može li Hajduk ove godine do naslova? Ma, može”!