HAJDUK KONAČNO NIJE OVISIO SAMO O JEDNOM ČOVJEKU: A ‘onaj Marokanac’, pa njega su navijači ispratili ovacijama

Autor: Andrija Kačić Karlin

Bila je to partija iz mašte Hajdukovih navijača. Jedna od rijetkih u ovoj sezoni. Splitska momčad je samljela Osijek (3:0) i tu uvjerljivo, na nadahnut i atraktivan način. Bilo je to pravo veselje za publiku na Poljudu koja se u ovome prvenstvu negledala mučenja protiv kud i kamo slabijih momčadi nego što je Osijek.

Dobro, Osijek je ove sezone bio kralj turbulencija, ali nakon buda u Zagrebu protiv Dinama očekivalo se da će u Splitu s novim trenerom biti bolji. Izgledati ozbiljno. Ako ćemo po onoj čuvenoj trenerskoj izreci, „nešto se pita i suparnika„, ond možemo reći da se Hajduk kvalitetno obračunao s gostujućom postavom.

Nakon početnih eksperimentiranja valjda je i trener Ivan Leko pohvatao konce, vidio tko može, a tko ne može, pritom više ne eksperimentirajući sa sustavima igre….





Hajduk je protiv Osijeka baš izgledao moćno. Ako je ipak ulovio pravu formu onda je to u sjajni vrijeme, jer za desetak dana je finale Kupa u Rijeci, protiv Šibenika. No, u ovoj utakmici valja izdvojiti dosege, napore i poteze jednog igrača, Marokanca Benrhoua. U kojeg je dosad bilo dosta sumnje, makar je već naznačio da ima ideju i gestu. No, u ovoj utakmici bio je prvo ime. Ako je došao za male novce onda je čak i veliki dobitak.

Napustio je igru uz prave navijačke ovacije. Hajdukova publika željna je novih dobrih igrača i pravih poteza.

Još nešto se vidjelo, konačno. Zabio je i dobar bio Mlakar, Awdziema je bilo svugdje, Hajduk napokon nije ovisio samo o jednom igraču, Marku Livaji. Tako da je po Hajdukove navijače i upravu ova utakmica dobro došla na način da digne optimizam prije finala Kupa. Ali, i da se vidi tko što može i na koga treba računati u sljedećem prvenstvu.

Makar, da bi Hajduk bio konkuretan u borbi za naslov prvaka trebala bi mu cijela plejada pojačanja. Ima li ih uopće u Hrvatskoj? Isto se pita i Dinamo. A da se svi skupa malo više okrenu svojim mladim igračima?