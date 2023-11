Hajduk je u ovoj utakmici imao sreće više nego pameti

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hajduk je, zacijelo po planu, osvojio tri boda protiv posljednjeplasiranog Rudeša. No, unatoč pobjedi razloga za zadovoljstvo partijom bijele momčadi ima malo. Pogodak odluke zbio se na početku nastavka, tek što je ušao Dajaku je fino proigrao Trajkovskog koji je samo podmetnuo loptu. Bio je to gol za 1-0, tako je i ostalo do zadnjeg sučevog zvižduka.

I to je bilo sve od Hajduka, i prije i poslije. Slobodno se može reći, Hajduk je u ovoj utakmici imao sreće više nego pameti. Jer, Rudeš je nakon primljenog gola pomaknuo linije prema naprijed. I svjedočili smo baš čudnoj pojavi, Hajduk se grčevito branio, a Rudeš je stvarao prigode i promašivao.





Zapravo, ono što su nogometaši Rudeša ispromašivali u sudačkoj nadoknadi izgleda čak i frapantno. Iako je Hajduk vodio u tim trenucima s tribina su se orili zvižduci, to su Hajdukovi navijači pokazivali nezadovoljstvom izvedbom momčadi koju tako svesrdno podržavaju. Rudeš je čak i zaslužio bod.

Splet okolnosti

Jest, Hajduk je igrao znatno oslabljen, bez Livaje, Krovinovića i Melnjaka, ali takva blijeda utakmica protiv momčadi koja je u našem prvenstvu ‘kanta za nabijanje’ morala je razbjesniti pristalice bijelih.

Novi (stari) trener Mislav Karoglan mora biti svjestan da su ga dobre vile pronijele kroz ovu utakmicu. Opet se zorno pokazalo da je Hajdukov igrački kadar skroman, da se teško nadoknaditi kada ne igra jedan standardan igrač, a kamoli više njih.

Pobjeda protiv Rudeša, da budemo objektivni, više je bila splet sretnih okolnosti nego što je to bilo djelo nastalo zbog izvedbe na terenu. Jalova inicijativa, bezbrojna dodavanja, mahom unazad, neprecizna nabacivanja i nesnalažljivost u obrani – bilo je to obilježje Hajduka u dvoboju protiv najslabije momčadi lige.









Jasno, pamtiti će se bodovi, no ovakav nastup Hajduka ne nudi optimizam, a već u srijedu Karoglanova momčad putuje u Osijek. Koji je teško stradao u Gorici. Baš nam je liga izjednačena, ali ne zbog prenapučene kvalitete, prije zbog sveopće ne kvalitete.