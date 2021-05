HAJDUK JE U 15 GODINA PROMIJENIO PREVIŠE TRENERA! ‘Stranac? Pa može, ali mora ispuniti jedan bitan uvjet!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hajduk je uvijek tema, burna, zanimljiva i sveprisutna kada se priča o hrvatskom nogometu. Turbulencije ovoga kluba traju godinama. Slavni klub koji traži svoje staro mjesto još uvijek se muči u hrvatskom prvenstvu, trenutačno peta pozicija u domaćem natjecanju ne može nikoga zadovoljiti, ni upravu, ni igrače, kamoli navijače…

Nije naodmet reći, jak, snažan Hajduk kronično nedostaje hrvatskom nogometu. O tome volimo popričati s Hajdukovom legendom, Zoranom Vulićem. Trenerom i bivšim igračem Hajduka koji je u ovome klubu prošao kroz sito i rešeto. On je uistinu pravi Hajdukov vojnik.

“Često ste me ove sezone pitali je li se u Hajdukovoj igri osjeti napredak. To nije loše pitanje, ali odgovor nije bio dobar, a bio je jedini moguć. Rezultat, samo rezultat je mjerilo. Čak i dojam koji se dobar katkad mogao primjetiti jest nebitan ako nema rezultata. A rezultata nema, dugo, predugo”; govori nam Zoran Vulić.

Hajduku nedostaje kontinuitet

Zoran Vulić nastavlja…

“Hajduk je u petnaestak sezona promijenio hrpu trenera, više od trenera po sezoni, a nekad tijekom sezone i tri stručnjaka je promijenio. Dakle, nedostaje kontinuitet. Opet, ako stalno mijenjate trenere to znači da nešto i s igračkim kadrom nije dobro. Čekanje na dobre igre ili trofej rađa nervozu i u toj igri svi gube”, govori nam on.

Moramo upitati Vulića vidi li on nekakvo rješenje…

“Kad se malo dublje razmisli dolazi se do samo jedne opcije. Jedine logične. Očito da posezanje za stranim nogometašima kroz godine nije dalo ploda. Uz najbolju volju ti stranci koji su došli nisu bili renome Hajduka. Ja bih se okrenuo mladima, kud puklo da puklo. Ne bi bilo ništa lošije od ovoga što imamo sada. Vidimo da Hajduk ima finu juniorsku postavu, a ove partije kojima odnedavno svjedočimo kod mladih, napose Biuka i Ljubičića sve nam govore. To su talentirani momci koji su bolji od uvoznih nogometaša”.

Vjeruje u Hajdukov povratak

Zoran Vulić tvrdi da će se Hajduk prije vratiti na stare staze slave…









“Imao je Hajduk posrtanja kroz svoju povijest, ali se uvijek znao vratiti. Tako će biti i sada. Nisam protiv stranih nogometaša, ni slučajno. Nego, gledam kako je to vani u dobrim klubovima. Ako se stranac angažira on mora biti istinsko pojačanje. Znam to, igrao sam u francuskom Nantesu i španjolskoj Mallorci. Dolazio sam na probe i tek kad su vidjeli da sam bolji od onih koje imaju tamo – onda su me uzimali. Hajduk se sa strancem mora pojačati, a ne krpati rupe. Osnova momčadi mora biti domaći igrač. I točka. Kada se krene tim smjerom napredak će postati očigledan, a napredak se uvijek može nazrijeti kada imaš logiku u sastavljanju momčadi. Zato sam bio presretan kada sam vidio kako igraju Ljubičić i Biuk.