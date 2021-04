HAJDUK JE PRVI U HRVATSKOJ! Rezultati istraživanja otkrili po čemu su na vrhu

Međunarodni centar za sportske studije (CIES) objavio je kako Slovačka Žilina ima najmlađu momčad u Europi, dok među ligama “Petice” najmlađu ekipu ima francuska Nica. Od svih liga, 1 HNL je na drugom mjestu dok je na prvom Slovačka liga.

U konkurenciji klubova iz 27 vodećih europskih liga, momčad Žiline je prva s prosjekom igrača od 21.3 godine. Na drugom mjestu je danski Nordsjaelland (22.4), a na trećem mjestu je slovački Zemplin Michalovice (23.1). U TOP 5 su i portugalski Famalicao i belgijski Anderlecht sa 23.3 godine.

Od hrvatskih klubova najmlađu momčad ima Šibenik koji s prosjekom 24.6 drži 29. mjesto u Europi.

Klubovi s najmlađim igračima

U ligama “Petice” najmlađu momčad ima Nica s prosjekom 23.5 godina. Stuttgart je drugi (24.4), a Reim treći (24.5). Slijede Milan (24.6) i Köln (24.9).

Ukupnom gledano najmanji prosjek godina ima slovačka Superliga, 24.8. Prva HNL je na drugom mjestu s prosjekom 25.3, a zatim slijede nizozemska Eredivisie, slovenska 1. SNL (25.5), danska Superliga (25.5).

CIES je objavio i podatke o minutaži igrača mlađih od 21 godine. Od 999 klubova iz 71 lige, na vrhu je latvijski klub Metta gdje su U-21 igrači sakupili čak 88.1 posto minutaže. Na drugom kraju ljestvice su klubovi koji ove sezone nisu pružili priliku niti jednom igraču mlađem od 21 godine, a među njima su i lider Serie A Inter, te Lazio, Eintracht, Sevilla.

Hajduk daje šanse mladima

U ligama “Petice” najviše prilike mladim igračima pružila je Borussia Dortmund, 28.5 %, a zatim slijede Nica (24.3 %) i Monaco Nike Kovača (24.1 %).

U HNL-u niti jedna momčad ove sezone nije dala igračima mlađima od 21 godinu više od 20 posto minuta u prvenstvu. Najviše šanse igračima do 21 godine dao je Hajduk – 18.7 %, a nakon njega slijede Šibenik (16 %), Istra 1961 (15 %) i Lokomotiva (13.7 %).

Danish 🇩🇰 side @FCNordsjaelland fielded U2⃣1⃣ players for the highest % of minutes during current season among 31 top divisions in Europe 🤓 @BVB & @AFCAjax also in the top 🔟! Full data in last @CIES_Football ⚽️ Weekly Post ➡️ https://t.co/Uz9q0Ozt9T pic.twitter.com/2fTNEQbS4T

— CIES Football Obs (@CIES_Football) April 12, 2021