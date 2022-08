HAJDUK JE IZGUBIO PUNO VIŠE OD UTRKE S DINAMOM: Mnogi krivca pronalaze samo u jednoj osobi, ali jedan podatak govori da to nije baš samo tako

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nije Hajduk samo rezultatski posrnuo, od zadnjih šest utakmica dobio je samo jednu. Izgubio je nešto kud i kamo više od rezultata. Izgubio je mir. Mir, koji je prijeko potreban za održavanja ambicija, financijske stabilnosti i povjerenja navijača.

Posljednji poraz u nizu, ovaj protiv Osijeka u gostima, zacijelo je teško pao svima, igračima, treneru, navijačima i upravi. Jer, upravo je domaće prvenstvo ostalo kao zadnja, ali i temeljna ambicija Hajduka, nakon očekivanog ispadanja protiv španjolskog Villareala u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Pritom, ne smijemo zaboraviti, sve donedavno euforija je bila velika, sada je uslijedilo prizemljenje, otrežnjenje, pa i mamurluk. Hajduk već debelo zaostaje za Dinamom, da barem nema tog zaostatka… Čim se u europskom ždrijebu saznalo za Villareal tu je bilo prirodno da se ne očekuje previše. Jednostavno, razlika u kvaliteti je bila golema i Hajduk tu nije imao šansi. Usto, vidio je još koliko mu nedostaje da se uopće nadmeće s gornjom klasom europske momčadi.





Pobjeda bi značila povjerenje, ali…

Koncentracija na domaće prvenstvo bila je prioritetna, nesumnjivo. Zato se u Osijeku očekivala i dobra igra i žetva bodova. S tom pobjedom Hajduk bi zadržao i korak s Dinamom i optimizam navijača i povjerenje u vlastite snage. Sad, kao da je sve odjednom izgubio.

Mnogi kao krivca vide litvanskog trenera Valdasa Dambrauskasa. No, Hajduk koji je u zadnjih dvadesetak godina promijenio čak gotovo pedesetak trenera mogao je zaključiti barem jedno. Ceh plaća trener, ali je očigledno da je tajna (ne)uspjeha u kvaliteti igrača. I to godinama, pa i dekadama.

Unatoč činjenici da se Hajduk u zadnjih godinu poprilično ojačao isto tako stoji da u redovima prve postave ima igrača koji uistinu kvalitetom ne zaslužuju igrati u momčadi koja gaji ambiciju preuzeti hrvatski vrh. Nećemo ih sada imenovati, ali ima ih nekoliko, a čim je to više od jednog – previše je. Kiksevi, početničke greške, nesnalaženje, pa i fizička nepripremljenost, s mizernim učincima – karakteristike su tih nogometaša s kojima Hajduk ne može ni u kojem slučaju doći do hrvatskog vrha. Kraj moćnog Dinama koji može složiti dvije dobre momčadi, s iskustvom, financijskom superiornošću i nezajažljivom ambicijom.

Sa svojom vjernom publikom, a Hajduk ima takvu kakvu nitko nema u Hrvatskoj, biti će nesumnjivo još jedno vrijeme sve u redu. No, podrška i povjerenje koje Hajduk ima može se u čas pretvoriti u negodovanje i omalovažavanje. Kad nestane mir, ili nastane nemir, tako je svejedno, oni do koje se do jučer zaklinjalo biti će pod najvećim pritiskom.

Stoga, poraz u Osijeku nosi baš opasnost da se Hajdukove ambicije i raspoloženje navijača uruši poput kule od karata. Jedino što Hajduku u mašti preostaje jest nada da će Dinamo pod teškim pritiskom igranja u Ligi prvaka, onemoćati u domaćem natjecanju. Što se zna događati i većim klubovima.

Što je jednom rekao Jose Mourinho, „lako je igrače motivirati, teško ih je remotivirati”. Vidjelo se da je Dinamova partija u gostima protiv Šibenika bila blijeda, to je ono o čemu pričamo. Ipak, ako je to Hajdukov jedini adut to ne znači da si Hajduk smije dozvoljavati ovakva zdanja poput osječkog.









Hajduku trebaju pobjede, u nizu, treba mu dah za vratom Dinamu, a već sada je na putu da to izgubi. Publika daje Hajduku vjetar u leđa baš zbog te želje, mogućnosti. Biti konkurentan Dinamu, to Hajduku znači život. Sve ostalo, njemu i vjernim navijačima, ne predstavlja ništa.

Još nešto, populizam s trenerske klupe ili iz ureda uprave biti će kontraproduktivan. Jedno je zahvaljivati navijačima verbalno, drugo je zahvala na terenu. Zahvala koja se potvrđuje odličnim partijama i pobjedama. E baš to Hajduku fali u odnosu sa svojim navijačima.