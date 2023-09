Hajduk je igrao tako da ga je moralo snaći zlo: Kako izgubiti dobivenu utakmicu bez suvišnih zašto

Autor: Andrija Kačić Karlin

To što može Hajduk ne može nitko. Momčad iz Splita na gostovanju u Gorici vodila je s 1-0 u 87. minuti golom Šarlije. Čudnovato je u tim trenucima, pa i minutama prije, što se Hajduk posve povukao, branio je grčevito svoju prednost. Ne da je nije obranio, već je na koncu i izgubio utakmicu. Pogocima Štigleca u 87. I Mateja-Jurića u drugoj minuti nadoknade Gorica je izvela zapanjujući preokret…

Zasluženo? Pa, tko ovo uspije napraviti, kao sad konkretno Gorica, onda je to apsolutno tako. Hajduk nije izgledao dobro, no ipak je pokazivao ambiciju. Koja kao da mu je usahla nakon što je Šarlija ramenom zabio gol. U situaciji kada su svi skakali lopta je udarila mladog Hajdukova u rame, nije ju stigao zahvatiti glavom. Ispao je to iznenađujući potez, lopta je završila u golu Gorice. Bila je to 63. minuta.

I Hajduk je potom – prestao igrati. Samozadovoljan vodstvom, uvjeren pritom da je Gorica nemoćna Lekina momčad se povukla. Pa čak Gorica nije ni djelovala preopasno, mahom su to bile situacije s bezbrojnim ubačenim loptama koje su gosti lako izbacivali.





Sjajna Gorica, loš Hajduk

Ali, čudnovato je bilo da je Hajduk izgubio posjed, da nije imao više napadačkih namjera, ma čudno je bilo da Gorica uopće tako me i smije pritisnuti Hajduk. I to Hajduk koji ima šampionske ambicije. Tu je ležao razlog kasnijeg šoka.

Nije se lako samo braniti i čekati posljednji sučev zvižduk. U Hajduku to sada jako dobro znaju. Toliko se lopti kotrljalo po Hajdukovom šesnaesteru da je Hajdukovu obranu prije ili kasnije moralo snaći zlo. Pa je Štiglec sjajnim udarcem zario loptu u rašlje. A Hajdukovci su se posve pogubili.

Pa su u onih par preostalih trenutaka pokušali iznova doći do pobjede. I ne, nije Hajduk primio gol iz protunapada, ono kada se morao otvoriti. Plod pobjedonosnog gola Gorice, a zabio ga je Matej-Jurić dogodio se nakon dobre malonogometne akcije u srcu kaznenog prostora vratara Lučića.

Hajduk je tako igrao da pobjedu nije zaslužio. Poraz ga je snašao na mučan način, već drugi zaredom. Bijes Hajdukovih navijača bio je vidljiv nakon utakmice, kada su igrači došli pozdraviti navijače. Mnogi od mlađih Hajdukovaca taj trenutak nikad neće zaboraviti. A neki stariji su ga već znali doživjeti.