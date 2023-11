Hajduk je i svoje navijače šokirao: Nitko nije očekivao takav juriš, a glavnu ulogu opet je imao Livaja, ali i vratnice

Hajduk je uzvratio Osijeku za nedavni poraz u Splitu kojeg je koštao poslao trenera Splićana, Ivanu Leku. U zaostaloj prvenstvenoj utakmici Hajduk je odigrao zacijelo najbolje poluvrijeme, ono prvo, u ov0j sezoni. Agilnom i napadačkom igrao iznenadio je Osijek. Stvorio je u tih prvih 45 minuta nekoliko prilika, a jedno od svojih iskoristio je Livaja u 42. minuti. Za konačnih 1-0 pobjedu gostujuće momčadi.

Hajduk je uistinu zasluženo poveo, bio je bolji, uporniji i odlučniji. Osijek se postavio slično kao u Splitu, malo povučeniji računao je na protunapade. Samo, u Splitu Hajduk nije bio ni kombinatoran ni konkretan, a sada je bio. Kako Hajduk igra u posljednje vrijeme zacijelo su i navijači „bijelih„ bili iznenađeni finom predstavom momčadi koje obožavaju u tom prvom dijelu utakmice.

Nastavak je ipak donio drugačiju sliku. Ne, nije Hajduk u drugom dijelu utakmice bio toliko inferioran koliko je Osijek zaigrao na sve ili ništa. Hajduk je morao instinktivno povući linije kako bi suspregao sveopći Osijekov juriš. I ne možemo ne zaključiti kako se Hajduk fino branio. Ali, i gledao je da pripravi koji kontranapad, uvijek je nedostajao točan zadnji pas.

Neizvjesnost do kraja

Da bi utakmica bila posve zanimljiva i dramatična pobrinule su se vratnice na oba gola. Nakon jednog kornera Pukstas je glavom poslao loptu u vratnicu, bio je to trenutak koji je ranije mogao determinirati utakmicu. Ali nije. Pa je Osijek potražio svoju očajnu nadu u sudačkoj nadoknadi.

