Hajduk ima veliku šansu ‘zakuhati’, a Dinamu hitno treba baš ovo pojačanje, nije sramota ga pozvati

Autor: Andrija Kačić Karlin

Odjeci uvjerljivog poraza Dinama u srazu protiv praške Sparte toliko su gromki da je već sada lako zaključiti da je u četvrtak navečer riječ bila o – antologijskom porazu Dinama. Način na koji su nogometaši Sergeja Jakirovića ispustili zagrebačku 3-1 prednost toliko je bio frapantan i nevjerojatan da mnogi još uvijek misle da su samo ružno sanjali.

Ne, to nije bio san. Ova sezona koja je počela po Dinamo silnim turbulencijama samo je nastavljena još jačim udarima, s bokova, ispod i iznad. Prije praške utakmice u dvije partije pod novim trenerom Jakirovićem Dinamo je bio baš solidan. Činilo se da je Jakirović našao model kako momčad treba igrati, lopta se fino držala u posjedu, obrana je bila stabilna, a sve je bilo podređeno napadu. I Jakirović je bio slavljen…

I zaista se to dalo primjetiti u zagrebačkoj pobjedi protiv Sparte i koji dan kasnije na istom travnjaku u prvenstvenom dvoboju protiv Rijeke. U Prag se otišlo s optimizmom i samopouzdanjem, navijači su ispratili momčad na pomoćnom terenu ”Hitrec-Kacijan” gotovo pa slavljenički. Pod egidom:





Poraz koji je sve zatekao

“Odradite i ovo i gotovo. Europska liga je izvrstan domet”!

Apsolutno nitko nije vjerovao da bi se u Češkoj mogle stvari zakomplicirati. Iako, u europskim kvalifikacijama i natjecanjima je bilo i većih i čudesnijih preokreta, no Dinamo je zadnjih dana djelovao stabilno. Pa, tko bi razmišljao o nekim nemogućim raspletima.

No, kada se usporede ova dva zadnja europska debakla, onaj u Ateni i ovaj u Pragu dolazimo do nekih zapanjujućih sličnosti. Bez obzira što su momčad vodila dva različita trenera. Evidentno je da momčad katastrofalno reagira nakon prve velike greške, posve se pogubi, nestanu sve vezivne niti, igrači se uplaše i malo iskusnija postava to lako iskoristi.

Dobro, neki klubovi imaju psihologe, Dinamo još nije posegnuo za tom uslugom. A možda bi i trebao. Glede poraza u Pragu, pa što onda ako se gol primio praktički u prvoj minuti utakmice. Ne smije ti ta činjenica biti alibi za ono što se kasnije loše događalo. Baš takav nenadani događaj mora momčadi zbiti u još jaču cjelinu, a usredotočenost se mora pojačati.

To se kod Dinama nije dogodilo. Taj prvi gol kao da je oduzeo i noge i namjere modrih nogometaša. Ako ćemo biti iskreni, Dinamo je počeo igrati tek kada je brod već bio potopljen, kod 3-0 za Spartu. Tada se počelo igrati iz očaja, a prije toga se trebalo igrati zbog razuma.

Kad primiš prvi gol u početnim sekundama sve dolazi u obzir osim daljnjeg branjenja sada već presitne prednosti. Kada je pao drugi gol još je bilo šanse, ali nije se mislilo ni tada o napadu. Tek kada se Česima zalomio intreći pogodak, prije kojeg su gotovo tri minute imali posjed lopte, očajnici u plavim majicama zaželjeli su se lopte i napada. Ne i ne, tako se danas ne igra moderan nogomet.









No, bez obzira što će kritike podnijeti i igrači i trener, glavna poluga koja je slomila Dinamo nalazi se u utrobi maksimirskog stadiona, u uredima kluba. I laiku je jasno da je Dinamo puno prodavao i zarađivao, a malo kupovao, zapravo štedio. Dinamo je u zadnje dvije godine praktički prodao cijelu momčad, sve sjajne igrače, a doveo je neafirmirane i jeftine alternative. To se moralo osjetiti.

I sad lako za sve ove europske posrtaje. Preboljeti će se oni, ta možda u Konferencijskoj ligi bude uspjeha, prolaza skupine, barem malo za utjehu. Za Dinamo je veći problem što će s domaćim prvenstvom. Hajduk se ne samo rezultatski zahuktao, Splićani i dalje kupuju, sada im je stigao Uremović, vele da će još netko dobar sletjeti na Resnik.

Misle li u Dinamu u ovih nekoliko zadnjih dana prijelaznog roka zaista osnažiti momčad s nekim afirmiranim, time i skupljim, igračem? Lovili su Frigana, Miereza, tko zna koga još. Ulovili nisu ništa. A da se do barem Europske lige može doći automatizmom baš i ne može. Makar je malo nedostajalo, ono u Ateni je izgledalo nezgrapno, baš kao i u Pragu.

Da, možda bi psiholog bio najveće i istinsko pojačanje?