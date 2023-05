HAJDUK GUBI PRVOTIMCA, NIŠTA OD NASTAVKA SURADNJE? Navijače prozivao za napad i uvrede: ‘Pričali su da sam propao’!

Autor: Ivor Krapac

Hajduk pred sobom u završnici sezone ima još jedan jako važan zadatak, 24. svibnja će u Rijeci igrati protiv Šibenika u finalu SuperSport Kupa u borbi za obranu lani osvojenog trofeja, ali već se gleda prema tome i kako će momčad Ivana Leke izgledati u sljedećoj sezoni.

Kakav će Hajduk pokušati napraviti iskorak u europskoj Konferencijskoj ligi u kvalifikacijama koje dolaze ovog ljeta, to tek treba vidjeti, ali veliki upitnik nadvio se nad jednim prvotimcem, 30-godišnjim talijanskim veznjakom Marcom Fossatijem, kojem ugovor traje do završetka sezone.

U ugovoru je i opcija produženja suradnje za još jednu godinu, no kako su donijele Sportske novosti, sve ide prema tome da Fossati napušta Hajduk. S obzirom na to, na Poljudu bi se trebali pozabaviti njegovom zamjenom na mjestu defanzivnog veznjaka, možda i pojačanjem na tom mjestu, a u odgovoru na to pitanje bit će posla u klubu.





Često u akciji

Do sada u sezoni, Fossati je za Hajduk odigrao 24 utakmice u SuperSport HNL-u, a 29 susreta sveukupno, računajući i SuperSport Kup i kvalifikacije za Konferencijsku ligu u ranoj fazi sezone.

Iskusni Talijan je u prvenstvenim utakmicama 18 puta bio u početnom sastavu Hajduka, a računajući i nastupe u kupu i u Europi, u svojim ovosezonskim nastupima ima po jedan gol i asistenciju. Ipak, za njegovu ulogu u momčadi bitnije su druge stvari, pokrivanje terena i sudjelovanje u razgradnji protivničkih akcija, ali i u začetku Hajdukove igre prema naprijed.

Bilo je napeto

Zanimljiva je priča Hajduka i Fossatija, a ranije, pretprošle godine, bila je u fokusu zbog objave talijanskog igrača u pričama na Instagramu. Sve se zbivalo dok su trajali upitnici hoće li se vratiti na Poljud nakon što mu je bila istekla posudba iz Monze, a na koncu je preklani u ljeto taj povratak stigao bez odštete talijanskom klubu.

Dok su trajali upitnici hoće li se vratiti na Poljud, Fossati se javio porukom Hajdukovim navijačima i otkrio da je bilo puno poziva da se vrati, ali bilo je i neugodnih stvari.

“Primio sam nezgodne poruke jer još nisam potpisao novi ugovor. Pričalo se i da sam propao”, napisao je Fossati tada, spominjući glasine o njegovu financijskom padu.

Tada je dodao i kako kod njega postoji želja za povratkom u Hajduk, što se na koncu i ostvarilo. Istaknuo je i da je pri kraju prethodne sezone igrao ozlijeđen, pod terapijama i injekcijama, ali nakon toga je došlo vrijeme za razmišljanje o povratku poslije oporavka od tjelesnih problema.









U to vrijeme je bilo napeto, a tako je i sada s obzirom na mogućnost da zajednička priča Hajduka i 30-godišnjeg talijanskog veznjaka neće ići dalje.