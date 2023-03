HAJDUK DOBIO NAJMLAĐEG STRIJELCA U POVIJESTI! Luka Vušković je zvijezda u nastajanju

Mladi Luka Vušković ispisuje povijest Hajduka, prvo je postao u nedjelju najmlađi igrač bilih koji je debitirao u HNL-u i na derbiju protiv Dinama, a danas je postao i najmlađi strijelac u povijesti majstora s mora, u četvrtfinalnoj utakmici Kupa protiv Osijeka.

Osijek je dočekao Hajduk u četvrtfinalu kupa, a gosti su se uspjeli oporaviti od utakmice protiv Dinama i pobijediti 2:1 i tako osigurati polufinale Kupa hrvatske.

Osijek s druge strane je upao u veliki ponor, ispali su iz Kupa, u prvenstvu su im se približili Belupo, Istra i Varaždin, tako da nešto nije dobro u klubu iz grada na Dravi.

Ispisao povijest

Kao što smo već napomenuli Luka Vušković ruši rekorde Hajduka, a s 16 godina i pet dana postao je najmlađi strijelac u povijesti Hajdukove prve momčadi. Gol protiv Osijeka pogledajte OVDJE.

Vušković je tako preko noći postao nova zvijezda hrvatskog nogometa, a blista i u Ligi prvaka mladih, u kojoj je postao prvi igrač rođen 2007. godine koji je zabio gol u tom natjecanju.

LUKA VUSKOVIC GETS HIS FIRST GOAL IN A COMPETITIVE SENIOR GAME!

One for the ages 🤩🇭🇷 pic.twitter.com/6NahXwxYJy

— Croatian Football 🥉🇭🇷 (@CroatiaFooty) March 1, 2023