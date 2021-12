HAJDUK ĆE PROPUSTITI ŠANSU, AKO OVO BUDE RADIO! To je klasična ‘nagazna mina’ za Bijele…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hajduk je poput sprintera uhvatio dobar zalet, inercija je snažna, pobjede protiv Rijeke i Dinama osokolile su momčad koju je očito dobro presložio Litvanac Valdas Dambrauskas. Sad, koliko će Hajduk izdržati u toj punoj, najvišoj brzini.

Nismo jednom ponovili da se prvenstvo dobiva ili gubi na „malim” utakmicama, protiv neatraktivnih suparnika. Što jest, jest, tri boda vrijede osvojena protiv Dinama ili Istre, Rijeke ili Hrvatskog dragovoljca. Matematika je stroga i egzaktna znanost, tri je uvijek tri, bilo boda, kilograma ili milijuna.

Naravno da je slađe dobiti direktnog suparnika, ima u tim trijumfima i slasti i strasti, ali koliko je slatko dobiti u derbiju toliko je gorko ne pobijediti posvemašnjeg autsajdera. A Hajduku se, ne samo njemu, već i Dinamu, Osijeku i Rijeci, to znalo ove sezone poprilično često događati.

Hajduk opet gubi bodove u malim utakmicama

Hajduk je u subotu posjetio Kranjčevićevu, prvenstvo se nastavlja, ali nije uzeo puni skalp. Koju je neki dan satrao utrpavši joj šest golova. I sada je Hajduk bio veliki favorit, tri boda nisu bila samo imperativ, nego su u glavama igrača i navijača već pospremljena. A to je najgore. Ne dobije li Hajduk sada Lokomotivu isto mu je kao da je izgubio od Dinama? Nije dobio. Potvrdu u derbiju moraju jednostavno ovjeravati svaki tjedan protiv svih ostalih suparnika. Tako se osvajaju prvenstva, zar ne?

Sve se glasnije u i oko Hajduka priča o novim pojačanjima koje bi zgotovio ovih dana, opet Litvanac, Mindaugas Nikoličius. Provjereni nogometni znalci reći će vam da pojačanja, pa makar i dobra, mogu ozbiljno usred sezone okrnjiti i upropastiti hijerarhiju u momčadi, hijerarhiju koja je dosegla homogenost. U ovome trenutku kada Hajduk juri bilo kakve tektonske promjene u momčadi mogu izazvati kontraefekt. Prije bismo rekli da Nikoličius razmišlja o prinovama za vrijeme prvenstvene pauze, kako bi s tim pridošlicama Dambrauskas uigrao postavu, našao prave pozicije.

Hajduk je uistinu u osjetljivoj situaciji. Ali, dobro stoji.Naime, klub je utrošio velika sredstva u obnavljanje i sastavljanje ovako snažne momčadi, imatu i dugova, kredita,obaveza prema nekim izrazito skupim igračima. U Europi se rano ispalo, malo se zaradilo, izlaznih bogatih transfera nema na vidiku. I Hajduk želi naslov, čak i dva trofeja. Još uvijek je u Kupu, prođe li u polufinalu Rijeku biti će na svom Poljudu domaćin u finalu.

No, pravi mamac i cilj Hajduka je prvenstvo Hrvatske. Hajduk nije bio prvak 16 godina, dijete koje se rodilo kada je Hajduk zadnji puta slavio već je stasali srednjoškolac. U međuvremenu Hajduk je proživljavao prave golgote, od neuspješne privatizacije, puta prema stečaju, dizanja kredita s jamstvima Grada Splita…

I možda jedini puta u ovih 16 godina ozbiljno oko Nove godine prijeti na vrhu. I to je senzacionalno, jer još do prije kojeg tjedna navijači su bili očajni s razočaravajućim rezultatima. No, ovo prvenstvo je silno izjednačeno, Dinamo više nije napravio prednost nakon petnaestak kola, štoviše nije ni vodeći. A Dinamo nema samo jednog konkurenta, nego njih nekoliko, a zapravo je ovakav Hajduk najozbiljniji.