HABAZIN PORUČILA: ‘Claressa doći će naš dan!’

Autor: J.V.H.

Hrvatska je boksačica Ivana Habazin rano u jutro po hrvatskom vremenu doživjela možda i najgore iskustvo u svome životu. Pred njenim očima fizički je napadnut njezin trener od nekoga iz Clarissinog tabora. Spominje se Clarissin brat koji je netom izašao iz zatvora. Američka boksačica osim formalnog nije pokazala nikakve znakove žaljenja ili suosjećanje već je hladnokrvno izjavila da bi Habazin trebala naći novog trenera i izaći u ring, pokazavši time crte ličnosti koje prelaze iz ekstroverznog u psihopatsko. Oosoba može biti vrhunski sportaš ali ne i osoba. Neki će opravdanje pronaći u odrastanju u nemilosrdnoj okolini kakva američki grad Flint jest, no neki će isto to iskoristiti kao pokriće za nedostatak ljudskosti.

Habazin je čitavu noć provela u bolnici uz svog trenera, koji je operiran i trenutno se oporavlja od zadobivenih ozljeda. Habazin je usprkos svemu pronašla vremena za iznijeti svoju stranu onoga što se dogodilo. Nakon nekoliko objava na svom osobnom Facebook profilu, javnosti se obratila putem službene Facebook stranice. Tamo je ispričala što se dogodilo, objasnila je kakva je trenutno situacija, ali je poslala i poruku za budućnost. Njenu objavu prenosimo u cijelosti.

“Sa žalošću vam moram reći kako je moj trener James Ali Bashir udaren u stražnju stranu vrata od strane nekoga iz svite Claresse Shields. Bashir je otpremljen u lokalnu bolnicu, da bi kasnije bio prebačen u Henry Ford bolnicu jer je potrebna delikatna rekonstrukcija njegovog lica.

Moram vam reći kako osiguranja nije bilo nigdje. Priredbe u klubovima su organizirane bolje od ovoga. Claressa je brbljava, a ljudi oko nje su konstantno u nekim problemima. Claressa i njen cijeli tim su jako loš primjer svima, nemaju nikakvog stila i ponašanja. Malo prije vaganja moj trener otišao je pogledati Claressinu težinu te su on i njena sestra razmijenili par riječi. Ne znam kako njena obitelj i prijatelji uopće imaju pravo biti na pozornici.

Netko iz njenog kampa, tko je sad u zatvoru, napao je mog trenera s leđa. Bashir je pao licem na pod, krvario je i bio bez svijesti. Napadač je brzo pobjegao iz zgrade. Bila sam u bolnici 12 sati, sve do 2 sata iza ponoći. Moja jedina briga bilo je zdravstveno stanje mog trenera. Mislim da bi svatko s imalo srca napravio isto.





Dobivamo konstantne prijetnje od ljudi koji govore da me strah boriti se jer će me Claressa razbiti. Ne osjećam se sigurnom dok god sam ovdje. Claressa je iskazala brigu za stanje mog trenera i rekla je da joj je žao. No, odmah nakon toga me prozvala i rekla kako to ne može biti nikakva isprika te da nađem drugog trenera. Ozbiljno? Zato imam poruku za nju.

Možeš koristiti ta svoja prljava usta koliko god želiš. Kad mi se trener oporaviti bit ćemo samo ti i ja u ringu. Želim vidjeti koliko si snažna i opasna kad nemaš cijelu svoju svitu oko sebe da ti pomažu. Vidjet ćeš koliko se zapravo bojim neke osobe i borca bez ikakvog stila kakva si ti. Doći će naš dan, Claressa!”, napisala je Ivana u svojoj objavi.