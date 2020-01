HABAZIN POD NEVIĐENIM PRITISKOM: ‘Slomit ću ti vilicu’

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Već je po fizionomiji Ivanine (Habazin) protivnice s fotografije razvidno da Claressa Shields nije obična djevojka. Moć generirana u gornjim ektremitetima i ramenoj topološkoj regiji nije bezazlena. Zaokružena ramena, istaknuti trapezi, poprečni presjek mišića nadlaktice, široka površina sternokostalne i klavikularne glave prsnog mišića nisu nastali dokoličarstvom.

Glava blago pognuta prema naprijed zatvara pristup informacijama iz vanjskog svijeta, misli silaze u podrume već postojećih priča od kojih bira onu s najizraženijim aktivacijskim svojstvom pozitivnog predznaka. Ovdje još nije u “sadašnjem trenutku”, um se baš kao i tijelo treba pripremiti prije ultimativnog korištenja, a sinkronizirani uspijevaju postići sve što je dugogodišnjima radom pohranjeno u CNS. Ming je izdano knjigu “Tao of Yao”, gimnastičarke poslije perfektno izvedene točke odgovaraju da ne razumiju kako su izvele vježbu na gredi, preči.

Shields se povlači u svoj svijet kako bi isključila okolinske remeteće faktore, prvenstveno vizualne i slušne jer putem osjeta vida i sluha mozak prikuplja najveći broj informacija. Onog trena kada uspravi pogled bit će u stanju reproducirati svaki udarac koji je uvježbavala, koncentracija ima funkciju gumice za kosu – kao što gumica skuplja vlasi u jednu čvrstu cjelinu tako i koncentracija veže druge sposobnosti u datom mjestu i vremenu.

“Under Urmor” kao sponzor koji je prepoznao “zlatnu koku” s desne strane. Čime bi se brendovi drugim bavili nego taložili zaradu i profit, a koga odabrati za promociju nego najuspješnije sportaše.

S lijeve strane, na srcu – američka zastava sa svih svojih 50 zvjezdica na plavom nebu. Iza Claresse stoji mašinerija koja bi vrlo vjerojatno kaznila bilo koju drugu boksačicu i njezin tim za propust koji se dogodio u Flintu a iz kojega je Ivana Habazin izašla jača? Ne znamo ali se nadamo pošto se radi o našoj boksačici za koju ćemo navijati u večeri s petka na subotu u meču u kojem Shields može izgubiti WBC i WBO pojas. Kakva prilika za Habazin u Atlantic Cityju! “Opportunity goes once in a lifetime” odrepao bi jedan bijeli Amerikanac koji je baš kao i Shileds izrastao iz asfalta ulice, starta s nule.

Koliko je uistinu ogroman sportski i ekonomski potencijal Claresse Shields govore i špeklacije o mogućem supermeču izneđu UFC-ove prvakinje Amande Nunes i Claresse Shields, u ringu ili kavezu sasvim nebitno, jer riječ je o stvaranju kapitala, a da UFC neće baš svakoga uvjerio se i prvak teške kategorije Stipe Miočić koji vlasniku organizacije nije najbolje sjeo jer naprosto nije atraktivan kao “prznica” Jones ili “lajavac” McGregor.

Teško je povjerovati da dvostrukoj olimpijskoj pobjednici suci neće ići u korist ako i takva vrsta pomoći bude potrebna. Radi se o boksačici koja je u 9 profesionalnih borbi ostvarila isto toliko pobjeda, međutim padala su velika imena poput Christine Hammer, Hahhe Gabriels i Tori Nelson. Ivana je u svoje 23 borbe (20 – 3) od značajnijih imena pobijedila samo Sabrinu Giulian.

Shields se za ovaj meč “spustila” ispod 70 kg kako bi postala boksač/ica koja je najbrže uspjela osvojiti naslove u tri različite težinske kategorije. Motiva joj dakle neće nedostajati, kao ni Ivani koja je doživjela svojevrsnu traumu na sučeljavanju u Flintu gdje je Claressin polubrat teško ozlijedio Ivaninog trenera, tako da je za Ivanu ovaj meč poprilično osoban. Hoće li uspjeti izvući najbolje iz tog iskustva, ako i uspije, hoće li biti dovoljno protiv jedne od najdominantnijih boksačica u povijesti?