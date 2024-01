Gvardiol otvoreno o Guardioli, presudnom pozivu i hrvatskom prvenstvu: ‘Dinamo će biti prvak’

Autor: Dnevno.hr/KIR

Joško Gvardiol, najskuplji stoper svijeta, dao je intervju za Dnevnik Nove TV u kojem je otvoreno pričao o velikom transferu iz Red Bull Leipziga, treneru Pepu Guardioli, ali i hrvatskoj reprezentaciji i HNL-u.

O samom transferu teškom više od 90 milijuna eura kojim je postao najskuplji stoper svijeta Gvardiol kaže: “Vjerujem da je to Engleze zasmetalo. Ono što je meni drago je da sam Hrvatsku učinio ponosnom, da smo srušili rekord, iako moramo biti svjesni da nogomet napreduje i da će sigurno doći netko skuplji.”

Osvrnuo se na Guardiolu i telefonski razgovor s njim koji je presudio: “Pep je perfekcionist, osoba koja živi za nogomet i koja je posvećena svakom detalju. To čini razliku između njega i drugih trenera. Prije dolaska me nazvao i pitao jesam li spreman. Ja sam odgovorio da jesam i da se nadam da ću što prije stići u Manchester. To je neki osjećaj koji je teško opisati, trnci te prolaze.”

Dinamo će obraniti naslov

Na upit o Luki Modriću i nadolazećem Europskom prvenstvu kaže: “Europsko prvenstvo je blizu našeg naroda i mislim da će stadioni biti krcati. Dobar rezultat bi po meni bio dići taj trofej. Modrić? Luku bih opisao kao jednog kapetana koji možda nije toliko jak na riječima, ali je jak prema tome kako djeluje na terenu i nekim primjerima. Ja, kao Joško Gvardiol, imam puno naučiti od njega.”

Otkrio je i kako prati hrvatsko prvenstvo u kojem Hajduk u polusezoni bježi trećeplasiranom Dinamu sedam bodova, ali Modri imaju i dvije utakmice manje od splitskog kluba.

“Kova i ja dosta pratimo. Rijeka me iznenadila, Jakir bio tamo i stvarno je dobro posložio. Ono što ja znam i vjerujem je da će biti jedna od najzanimljivijih HNL sezona. Dinamo će biti prvak”, zaključio je hrvatski stoper.