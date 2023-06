Gvardiol iznenadio u Beogradu: Hrvat kod poznate srpske čudotvorke, evo u čemu je problem

Joško Gvardiol propustio je Final Four Lige nacija i sigurno mu je to bio veliki udarac nakon što je sve oduševio na nedavnom Svjetskom prvenstvu. A nakon što je prije tjedan dana operirao prepone, odlučio je “požuriti” s oporavkom…

Pojavio se kod doktorice Marijane Kovačević, koja se slabo pojavljuje u medijima, ali čiji rezultati su sad već svjetski poznati. Uostalom, nedavno se opet pisalo o toj srpskoj čudotvorki, jer bio je kod nje i Luka Modrić i to prije samo mjesec i pol dana.

Modrić ga uputio?

Hrvat je zbog navedene ozljede propustio prvenstvene utakmice, protiv Almerije i Real Sociedada, a prognoze su govorile da ga sigurno neće biti i do mjesec dana, točnije kako nema šanse da se vrati za navedene ključne mečeve sezone.

Dakako, ovakav ekspresni oporavak pripisivao se Marijani Kovačević, slavnoj beogradskoj liječnici kod koje je Modrić bio samo par dana ranije. To se saznalo nakon što je viđen u jednom poznatom beogradskom restoranu.

U čemu je njezina tajna?

“Naime, nakon mojih tretmana, mišić je potpuno nov. Nema traga bivše ozljede. Pošto je mišić potpuno nov – nema ožiljaka, sjene, fibroze, nema ni mogućnosti da dođe do recidiva, to je druga stavka revolucionarnog metoda. Po završetku terapije, uradi se snimak da bi se to provjerilo. Znači, poanta je da dođe do potpune regeneracije mišića”, rekla je ona u jednom razgovoru za TV Prvu.

Oporavak poslije ovog tretmana traje znatno kraće.

Neki sumnjaju u njezine metode

Novinare i medije je oduvijek izbjegavala jer joj reklama nije potrebna. Za nju se pročulo među vrhunskim sportašima. Preporuke idu od jednog do drugog.

“Vrlo brzo sam shvatila da svaka dobro urađena noga dovede još pet nogu”, kaže Marijana.

Nije ona neki nadrilječnik koja čarobnim magijama liječi. Baš dapače, Visoko obrazovana je osoba koja je završila Farmaceutski fakultet. Radila je u laboratoriju, ali je shvatila da ni to nije posao za nju. Odrasla je uz majku, doktoricu Dragicu Matejević, čije je eksperimente sa životinjama promatrala još dok je bila djevojčica i oca Nenada, koji je bio inovator.

Engleski i nizozemski mediji su je nazvali “doktor konjska placenta”. Taj nadimak je prati i danas, i čini mi se da će je još dugo pratiti.

“Uz nesebičnu pomoć majke, koja je bila profesor fiziologije, i oca, inženjera strojarstva i inovatora u Vojnotehničkom oglednom centru, potaknuta željom za istraživanjem, imala sam pred sobom godine rada i usavršavanja.”, kaže i dodaje:

Modrić se oporavio

“Kroz privatno medicinsko učenje, počela sam sa oporavkom sportskih ozljeda, koristeći originalno kombiniranje supstance. Istraživala sam kako se muskulatura može regenerirati u najkraćem razdoblju, bez korištenja medikamenata i agresivnih metoda. Metoda liječenja koji koristim je regeneracija ozlijeđene muskulature specijalnom ručnom masažom rolerom, uz upotrebu aktivnih supstanci u elektromagnetnom polju, koje se stvara prolaskom visokofrekventnih struja kroz oštećeno tkivo.”

“Proces se odvija neinvanzivno po pacijenta, bez ikakvih kontraindikacija i alergijskih reakcija. Poslije terapije, rezultati na doping testu su negativni na prisustvo zabranjenih supstanci u krvi i urinu. Moram napomenuti da su supstance koje se koriste tokom tretmana potpuno neutralne i sigurne.”

Njezine tretmane prošle su stotine poznatih sportaša, popis pacijenata uistinu je fascinantan, a izdvojit ćemo tek neke: Robin Van Persie, Anatolij Timoščuk, Ivica Olić, Glen Johnson, Valerij Božinov, Dejan Stanković, Marko Pantelić, Savo Milošević, Yossi Benayoun, Fabio Aurelio, Albert Riera, Louis Saha, Darijo Srna…