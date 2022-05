GURAO JE BIVŠU DRŽAVU, A U HAJDUKU SU GA MALO POSRAMILI: ‘Odmah bih preuzeo tu momčad, a jedan Srbin me se najviše dojmio’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Znamo nerijetko razgovarati susretljiv, razdragan i pričljiv. Jedan od legendarnih nogometaša, Branko Oblak, u Splitu za vrijeme igranje u Hajduku nazvan i Brane, bivši je slovenski nogometaš, a bio je jedan od najboljih veznih igrača bivše Jugoslavije.

“Vidim da me ljudi u Hrvatskoj nisu zaboravili, iskreno ću vam reći, sretan sam što ste me se sjetili”, razbio je poslovičnu neugodu svakog novinara prije početka priče…

Oblak je počeo igrati nogomet 1963. u omladinskom sustavu ljubljanske Olimpije. Tri godine poslije počeo je standardno igrati sa seniorima i tamo se zadržao narednih sedam godina, odigravši čak 300 utakmica za ljubljansku momčad. Kao moćno pojačanje prešao je u splitski Hajduk gdje je doživio igrački zenit. U samo dvije sezone osvojio je dva prvenstva i dva kupa. U sveukupnih 66 utakmica za Hajduk postigao je 24 pogotka.





Nije upao među najbolje svih vremena

Prije nekoliko godina njegov suigrač Ivan Buljan naljutio se na sve ankete kada Oblak nije uvršten u najbolju postavu Hajduka svih vremena…

“Valjda je to stoga što je igrao u Hajduku samo dvije sezone. No, on ih je odigrao maestralno, za Branu nije bilo brane”, zgodno je objasnio Buljan.

Nakon Hajduka Oblak je prešao u čuveni Schalke 04, a nakon sjajnih nastupa za momčad iz Gelsenkirchena kupio ga je bavarski gigant Bayern.

Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 47 utakmica, a uvršten je i u najbolju momčad svjetske smotre 1974. godine u Njemačkoj.

U dvoboju protiv Brazila koji je završio bez pogodaka u zadnjim trenucima utakmice Oblak je pogodio – vratnicu krasnim volej udarcem. Igrao je i na oproštaju Pelea na Maracani u Rio de Janeiru kada je pogodak postigao Jurica Jerković.









Karijeru je završio u austrijskom drugoligašu Spittalu. Potom se posvetio radu u nogometu, bio je tehnički direktor Olimpije, potom i trener. Dva je puta vodio Olimpiju, a kratko vrijeme i slovensku U-21 reprezentaciju. Sredinom svibnja 2004. naslijedio je Bojana Prašnikara na mjestu izbornika slovenske reprezentacije. Na tom je mjestu uspio pobijediti i kasnije svjetske prvake Italiju… Već neko vrijeme pauzira od nogOmeta.

Veli nam…

“Odmaram od nogometa, uživam u životu. Živim vam tri-četiri dana na moru u Kopru, pa onda tri-četiri dana u Ljublljani. Vozim bicikl između ta dva grada, priča na Branko Oblak, očito u sjajnoj fizičkoj i psihičkoj formi.









“Vjerujte mi, odmaram se od nogometa, pa i nemam neku želju za radom. Kad sam bio u najvećoj trenerskoj formi onda me malotko htio, sada me mnogi hoće, a u meni nema volje. No, to ne znači da ne pratim nogomet, sve gledam, sve pratim. Samo me pitajte, vidjet ćete”…

Sjetite li se ikada svojih dana u Hajduku 1973. i 1974. godine?

“Kako da ne, skoro svaki dan. Pa, ti dani u Splitu su najljepša stvar što mi se dogodila u mojoj sportskoj karijeri. Gdje ćeš više, igraš dobro, dobijaš pozive za reprezentraciju i osvajaš prvenstva i Kupove i svaki puta nakon toga je neviđena fešta. Ima li što ljepše, ajde mi vi recite? U Hajduku sam prvi puta osjetio zadovoljstvo samim sobom, to se ne zaboravlja”

Kada ste zadnji puta bili u Splitu?

“Eeeeh, ima tome davno, došao sam s barkom, zajedno s jednim svojim prijateljom. Nisam bio niti na stogodišnjici kluba, niti na utakmici Olimpije i Hajduka u Splitu, uostalom nitko me nije ni zvao”.

A da vas je Hajduk, kojim slučajem, ikada pozvao za trenera?

“Pristao bih, Hajduk se ne odbija. No, za biti nečiji trener mora biti i materijala, dakle dobrih igrača u momčadi. Koliko pratim, Hajduk se godinama nalazio u krizi, falilo mu igrača i to je najopasnija pojava za svakog trenera. Ako imaš materijala imaš i preduvjeta za napraviti posao. Ako nemaš materijala onda će prije ili kasnije promijeniti trenera, dakle mene, a ne igrače”.

Kako doživljavate i ocjenjujete hrvatsku reprezentaciju?

“Moćno i snažno. Ne govorim iz kurtoazije, ali Hrvatska je jedna od najboljih europskih reprezentacija. I ne slažem se s vašim novinarskim kritikama, vaša je reprezentacija top topova. Hrvatska se redovito plasira na velika natjecanja, to sve govori.

Slovenska reprezentacije, jedno vrijeme ste bili i izbornik?

“Slovenska reprezentacija je uvijek slična, ima svoj stil, način i ritam, no nedostaje svjetska klasa. Ako nam sudbina podari nekog igrača, svjetsku klasu onda ćemo biti zreli za prave stvari. Nama su svjetska klasa tek vratari Handanovič i Oblak. To je premalo. Hrvatska ima puno svjetskih klasa i normalno je da Hrvati puno više traže od svoje reprezentacije nego mi. S pravom!

Ipak, Maribor je svojevremeno nastupao u elitnom klupskom natjecanju, Ligi prvaka…

“Morate znati da sam ja za Olimpiju, bez obzira što se ne slažem s nekim potezima uprave i s nekim ljudima, tek toliko da kažem. Da, Maribor tada nije igrao neku veliku igru, imao je ipak svoj standard, jednu dobru, povišenu sredinu. Bitno je da im taj stil igre osigurava da mogu dati gol i onda zatvorenijom varijantom čuvati rezultat. Nije lako nikome dati gol, zabili su i Mourinhovom Chelseau. Bili su uporni su i dosljedni, tu je bila tajna rezultata Maribora. Ali, i to vrijeme je prošlo”…

Koju momčad danas volite najviše gledati, a koju ste najviše voljeli?

“Ja sam tridesetak godina navijao za Real, još od doba Puškaša, preko Genta, pa onih vremena Camacha i Santillane i Juanita. No, ono što je kasnije igrala Barcelona je sigurno bio vrh vrhova. Svi igraju isprve, ne možeš im uzeti loptu koliko se brzo igra. Tada se i vaš Rakitić se odlično snašao, pokazao je da je pametan momak. Njegova uloga u Barceloni je posve drugačija od one koju je imao, ima i sada, u Sevilli. U Sevilli je bio glavni igrač, ovdje je samo kotačić u mehanizmu. je u U Barceloni je odmah morao predati loptu i on je to činio izvanredno. Vi Hrvati imate svjetske klase, mi to nemamo. O Modriću neću previše. Dovoljno je reći – čudo!

Koji je trener u vašoj karijeri ostavio najbolji dojam?

“Iznenaditi ćete se, to je Miljan Miljanić. Valjda sam bio jako mlad pa sam ga sve slušao. Kasnije nikog nisam slušao, pa ni strogog, pedantnog i studioznog Tomislava Ivića u Hajduku. Ja sam došao u Hajduk i trkački sam ga puno podigao, Ivić je zbiog toga bio sretan, no uvijek je imao još neke ideje s kojima se nisam slagao. Ipak, Ivić je znao igrati na rezultat i to mu je bila najveća vrlina, njegove zasluge za sve ono što smo osvojili su nemjerljive. A za Miljanića sam mislio da može biti predsjednik države, toliko je o svemu znao. Imao je i on svojih felera, kikseva, bilo je i na njega pritisaka, no ostao mi je u dobrom sjećanju.

A pratite li svoje bivše klubove Bayern i Schalke 04?

“Naravno da pratim. Bayern je div koji je mogao ove sezone i bolje u Ligi prvaka. A Schalke 04 se vratio u Prvu ligu. Njemački klupski nogomet kao da malo kaska za onim najboljim europskim, ali poznavajući Nijemce brzo će se oni vratiti”.