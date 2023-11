Guradiola iznenadio komentarom o Gvardiolu: ‘U jedno me još uvijek nije uvjerio’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Joško Gvardiol je protiv Latvije zaigrao na poziciji lijevog beka. Mjesto je to gdje ga vidi Pep Guradiola koji je ponovno komentirao kako bivšeg Dinamovca vidi baš tamo.

“Još uvijek nisam na treninzima vidio da je Gvardiol spreman igrati na mjestu stopera, za sada me nije uvjerio u to. Možda zato što je još uvijek mlad, možda se to dogodi u budućnosti Gvardiol ima 21 godinu i još uvijek se razvija, a Stones je s nama već sedam godina i osam godina je stariji od Gvardiola” započeo je Pep.





City očekuje veliki derbi s Liverpoolom. Bit će to još jedan veliki dvoboj dva najbolja trenera Premier lige u zadnjih 10 godina, Kloppa i Guardiole. Svima su ostala u sjećanju nezaboravna sezone 2018./19. Tada Redsima ni 97 bodova nije bilo dostatno za naslov prvaka, jer su Građani osvojili bod više. Slično se ponovilo i tri sezone kasnije, tada je Liverpool osvojio 92 boda, opet jedan manje od Cityja.

Važna uloga

Pep je zatim dodao: ” I Stonesu je bilo potrebno vrijeme da postane idealno rješenje na poziciji stopera i engleski reprezentativac na toj poziciji, a sada je dokazao da može igrati na poziciji zadnjeg veznog, što je također jako važno za naše opcije u veznom redu. Za Gvardiola je za sada najbolja pozicija – lijevi branič.”

S druge strane njemački stručnjak je rekao: “Ako Manchester City učinimo nervoznim svojim igrom imamo izgleda. Nunez i Salah su sve bolji u nadopunjavanju, ali to sam i očekivao. Znali smo koga dovodimo. Nunez je klasa, ali za sve je potrebno vrijeme, a vjerujem kako Salah može biti još ubojitiji. Ne želim komentirati kaznu Evertona jer to nije tema nego je tema derbi. Guardiola me učinio boljim menadžerom, Manchester City je sjajna momčad, ali vjerujem u svoju momčad.”

Bitka je to i dvije vodeće ekipe lige. City je prvi s 28 bodova, a Liverpool ima bod manje koliko ima Arsenal, a Tottenham je na 26. Na dnu je Burnley s 4 boda.