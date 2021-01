GUARDIOLINE TRUPE RAZBILE WBA I IZBILE NA VRH: Arsenal preživio teško gostovanje kod Svetaca

Autor: HINA/Nino Matić

U druge dvije u kasnijem terminu igrane utakmice 20. kola Premiershipa opet su uspješniji bili gosti.

Nogometaši Manchester Cityja sedmom su se uzastopnom prvenstvenom pobjedom uspeli na vrh ljestvice Premier lige, oni su u dvoboju 20. kola kao gosti uvjerljivo nadigrali West Bromwich Albion sa 5-0.

Susret je bio riješen već nakon furioznog prvog poluvremena u kojemu je City ostvario prednost od 4-0 zahvaljujući dvama golovima Gundogana u 6. i 30 minuti, te po jednim Cancela koji je zabio u 22. minuti i Mahreza u nadoknadi prvog poluvremena.

City je ovom pobjedom stigao do učinka od 41 boda, jedan manje ima drugi Manchester United, koji će imati priliku vratiti se na vrh u srijedu kada je na svom Old Traffordu ugostiti posljednjeplasirani Sheffield United.

WBA je ostao pretposljednji sa 11 bodova, osam manje od 17. Newcastle Uniteda koji drži posljednju poziciju koja osiguravao ostanak. Filip Krovinović nije konkurirao za nastup u momčadi WBA.

Arsenal je na teškom gostovanju kod Southamptona slavio s 3:1 i nastavio pozitivan niz rezultata u Premiershipu te su se opravili od ispadanja u Fa cupu. No nije krenulo idealno za Topnike. Armstrong je Svece doveo u vodstvo već u trećoj minuti. No vrlo brzo već u osmoj minuti izjednačuje Pepe a do poluvremena vodstvo Arsenalu golom u 39. minuti donosi Saka. Konačnih 3:1 postavlja Lacazette u 72. minuti.









S ova tri boda Arsenal je preskočio svog suparnika na ljestvici, sada je osmi sa 30 bodova, jednim više od 11. Southamptona.

Spomenimo još da je igrana i preostala utakmica šesnaestine finala Fa cupa i poznati su svi sudionici osmine finala.

Bournemouth je posljednji klub koji se plasirao u osminu finala FA kupa nakon što je u utorak kod kuće pobijedio sa 2-1 četvrtoligaša Crawley Town.









Bournemouth je poveo u 24. minuti pogotkom Wilshirea, a u drugom poluvremenu u 59. minuti za Crawlwy Town izjednačuje Nichols, no pobjedu domaćoj momčadi donosi King šest minuta kasnije. u

Utakmice osmine finala su na rasporedu 10. veljače, a Bournemouth gostuje kod Burnleya.