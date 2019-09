GUARDIOLA NAHVALIO DINAMO: ‘Ti Hrvati su sjajni igrači, nevjerojatno su talentirani’

Autor: Mario Lacković

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola odradio je konferenciju za novinare uoči utakmice sa zagrebačkim Dinamom. S njim je došao i veznjak Rodri te su odgovarali na pitanja vezana uz utakmicu. Osvrnuo se na Atalantu te je bio impresioniran viđenim.

“Dinamo je protiv Atalante igrao s petoricom otraga i zabio čak četiri gola. To je jako agresivna momčad, pogotovo jaka u veznom redu i uz to odlična u kontrama. Nama je dovoljno veliko upozorenje to što su pobijedili Atalantu koja je bila treća u Italiji prošle sezone, a to mjesto drži i u ovoj. Moji igrači još ne znaju ništa o Dinamu, danas ćemo ih gledati i dobro se pripremiti.”

Osvrnuo se i na naše sportaše općenito, zaključivši da smo veoma talentirana nacija za sport.

“Ljudi s Balkana nevjerojatni su sportaši! Poginu na terenu u svakom sportu, košarci, nogometu, čak i u tenisu. Nevjerojatno ste talentirani. Hrvatska je imala velikih igrača i prije, poput Bobana i Šukera, a danas imate Rakitića, Modrića, i sve su to sjajni igrači”, rekao je Guardiola.

Dotaknuo se i Danija Olma.





“Bio je u mladim kategorijama Barcelone, a takvi su igrači kvalitetni. Imao je hrabrosti otići u Hrvatsku, što nije uobičajeno za jednog Španjolca, i to se pokazalo savršenim izborom. Bio je jedan od najboljih igrača u mladoj reprezentaciji Španjolske, igrao je iza napadača, na obje strane. Jako sam sretan zbog njega.”

Još se ne zna sastav za utakmicu protiv Dinama, saznat će sve nakon treninga.

Pep Guardiola: “I want to win the Champions League but I’m not gonna kill myself if I don’t.” [via @ManCityMEN] pic.twitter.com/X41lkZhtHj — Man City | Superbia (@SuperbiaProeIia) September 30, 2019

“Kad igramo Ligu prvaka, svi govore da su spremni i da mogu igrati. Vidjet ću danas kakvo je stanje kad odradimo trening. A Otamendi je nevjerojatan. On će igrati i ako mu je slomljeno koljeno”, zaključio je jedan od najboljih trenera svijeta.