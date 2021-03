GUARDIOLA IZGUBIO ŽIVCE: ‘Zabit ćemo 18, rezultat će biti 18:0’

Dok čeka uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka protiv Borussije Mönchengladbach, idućeg utorka kod kuće nakon pobjede s 2:0 u prvom susretu, Manchester United će u srijedu u 33. kolu engleskog Premiershipa na domaćem terenu igrati protiv Southamptona.

Riječ je o momčadi koja je ranije ove sezone primila devet golova u porazu s 9:0 od Manchester Uniteda na Old Traffordu, bilo je to u veljači, a podsjetnik na taj Southamptonov teški ‘potop’ stigao je na konferenciji za novinare na kojoj je Pep Guardiola najavljivao dolazeću Cityjevu utakmicu.

Jedan novinar pitao je Guardiolu hoće li City razmišljati o nečem sličnom kada se sretne sa Southamptonom, a taj podsjetnik na Unitedovih 9:0 naljutio je Pepa.

Cityjev trener prvo je uzvratio riječima kojima se začudio takvom pitanju, a potom je dodao još nešto.

’18, zabit ćemo 18, rezultat će biti 18:0′, odgovorio je Guardiola sarkastično na pitanje koje mu je stiglo.

Pep Guardiola: “18. We will score 18. 18-0 we are going to score. This will be the result [vs @SouthamptonFC]…” 😂🤷‍♂️ via @footballdaily pic.twitter.com/ZlFcfjwexl

— City Xtra (@City_Xtra) March 9, 2021