Grubo prizemljenje za Filipa Hrgovića: Bivši prvak otkrio zašto je izbjegao Hrvata

Filip Hrgović jedan je od najboljih svjetskih teškaša i prvi izazivač prema IBF-u ali spektakularna borba protiv super atraktivnog suparnika dugo mu izmiče. Posljednji koji je izbjegao boriti se s njim je Anthony Joshua, bivši svjetki prvak.

Britanski boksač trebao se nakon pobjede nad Ottom Wallinom boriti protiv Hrgovića, barem je tako bilo najavljivano kroz medije, ali do borbe nije došlo. Barem zasad. Joshua je već dogovorio meč protiv bivšeg MMA borca Francisa Ngannoua.

U jednom razgovoru za medije Joshua se kratko dotaknuo hrvatskog boksača, odnosno objasnio je kako je došlo do toga da zapravo ukrsti rukavice s Ngannouom, a ne s ‘El Animalom’.

If Joshua beats Hrgovic then there’s every reason. I hate this attitude of finding reasons NOT to fight opponents. It’s a massive fight that people will want to see. It looks bad that he actively trys to avoid fight good opponents.

— Rian (@BurstOfTheStar) January 25, 2024