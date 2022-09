GRČKA JE BILA ZRELA ZA PORAZ: Hrvatska se vratila iz ponora, imala šansu i odigrala krucijalne trenutke amaterski

Autor: Andrija Kačić Karlin

Što je najgore, Hrvatska je imala priliku dobiti Grčku. Nije uspjela, u utakmici gdje je na mahove igrala očajno, a na mahove jako dobro. Uspjela je zakomplicirati posao favoriziranim Grcima, ali koliko je naša reprezentacija griješila jasno je da utakmicu nije dobila.

A zaista, zaista je imala prigodu. Na koncu su Grci pobijedili 89-85, jer su jednostavno – manje griješili. A griješili su poprilično. Onda vidimo koliko je grešaka, nerezonskih šuteva, izgubljenih lopti bilo kod Mulaomerovićvevih izabranika. U nekim trenucima to je izgledalo i nevjerojatno. S tamnoputim Smithom, tamnoputim Amerikancom u hrvatskim redovima, igra Hrvatska je brža, nešto bolja. Ali, neuigranost i početničke greške zapanjuju.

No, jedna stvar ipak veseli, Hrvatska je u prvome dijelu imala zaostatak od čak 16 koševa protiv Grka. I to protiv favorita ovog Eurobasketa. I uspjela se vratiti, zakuhati utakmicu, da je bilo malo više reda u igri, pa i discipline, a ne silnog forsiranja udaraca za tri poena – moglo je to i drugačije završiti.





No, ti dobri dijelovi naše igre, na mahove, mogu nam dati nadu da će se u ostalim utakmicama skupine to bolje izgledati. Od košarkaša davno više ništa ne očekujemo, pa štogod dobijemo biti će to lijepo.

________________________________________________________________________________

40′ Nerezonski šut Simona, ništa. Grci to koriste. Bježe na 89-85

40′ Kalates pogađa 86-82 za Grčku 45 sekundi prije kraja

39′ Hrvatska ima napad kod 84-82 za Grčku, minutu i 20 sekundi prije kraja, Zubac je promašio…

39′ Hrvatska ima napad pri 84-80 za Grčku, Simon smanjuje na minus dva









39′ Dvije minute prije kraja, Smith je zabijao, samo četiri koša imaju Grci viška, 84–80 za suparnika

39′ Grci su bili zreli za poraz, koliko je nespretnosti i nelogičnosti u igri naših košarkaša

38′ Još jedna tehnička pogreška, dobio ju je Kruno Simon, tražio je kontakt prekršaj dok je šutirao za tri poena. Grci vode 84-75, dugo nismo zabili koš…









37′ Ali, Grci se sabiru, bježe na 81-73. Svaki puta kada se približimo suparniku – stanemo

36′ Kruno Siiiimon, minus je samo četiri koša, 77-73 za Grčku

35′ Izbornik Mulaomerović dobio tehničku zbog burne reakcije na ispravnu odluku suca. Grci imaju 77-68.

34′ Sedam minuta prjie kraja Grci vode 75-66

33′ Nevjerojatno, udarci naših košarkaša za tri poena završavaju – pokraj obruča

32′ No, u napadu promašujemo redom, a Grci katkad pogode, i opet bježe, 73-64 je rezultat

31′ Počela je zadnja dionica, košem Bogdanovića…

30′ I gubimo loptu, primamo koš dodatnim bacanjem, sva pada u vodu… Grci bježe na 70-62. Bolja igra u trećoj četvrtini rezultirala je smanjivanjem grčke prednosti. Živost je unio Kruno Simon. No, upropastio se napad za izjednačenje i Grci su opet serijom pobjegli. U zadnju četvrtinu Hrvatska ulazi s minusom od osam koševa. Je li sve izgubljeno?

29′ Agravanis nam odmah daje “tricu”, Grci bježe na 68-62

28′ Hrvatska je promašila šut za tri poena, Šarić, za izjednačenje, Grci vode 65-62

27′ Bilo je i samo minus 2 poena, 62-60 za Grčku, ali opet primamo “tricu”

26′ Rađa li se neka nada, serijom je Hrvatska smanjila na samo sedam koševa minusa, 62-55 je za Grčku

25′ Zaslugom Krune Simona Hrvatska se spustila na samo -12 razlike, sad je 62-48

24′ Grci čak igraju i ekshibicijski, povećavaju vodstvo na 59-43

23′ Grci vode 55-41..

22′ Forsiranje udaraca za tri poena je neproduktivno, ne ide Bogdanovića

21′ Počela je treća četvrtina, Hrvatska ulazi u nju sa 16 koševa zaostatka iza Grčke. Dobro je startala u utakmicu i potom nestala. Hoće li biti bolje u nastavku utakmice?

20′ Nemoćni u obrani, zbunjeni u napadu, to je naša reprezentacija u drugoj četvrtini, prvi dio utakmice završio je s prednošću Grka 46-30

18′ I Bogdanović se pogubio, a i dobro je čuvan…

16′ Nevjerojatna je nespretnost naših igrača u napadu

15′ Pad se nastavlja, 41-20 za Grčku, sve je gore i gore

14′ Grci sve bolji, već je 15 razlike za njih, 31-26

13′ Grci su bolji u napadačkom skoku, sad je 29-21 za Grčku

12′ Evo, Hrvatska pripravila seriju 6-0, sad je 26-20 za Grčku, Još smo u igri

11′ I opet Grci poentiraju…

10′ Prva četvrtina završila 24-16 za Grčku. Hrvatska je dobro počela, ali je stala i ne pokreće se.

9′ Jako loše, Grci vode s deset koševa, 22-12.

7′ Grci i dalje bolji, vode 17-12

6′ Nekih pet promašenih napada Hrvatske

5′ Sad su se Grci razigrali i napravili seriju, vode 13-12

4′ Imamo dobar skok u obrani, 10-5 za Hrvatsku

3′ Sad je 8-3 za Hrvatsku

2′ Dobar početak Hrvatske, napose Bogdanovića, vodimo 4-0.

1′ Utakmica je započela

HRVATSKA – GRČKA

HRVATSKA: Zubac, Šarić, Bogdanović, Hezonja, Smith, Perković, Prkačin, Simon, Gnjidić, Matković, Ramljak, Mavra

GRČKA: Calathes, Dorsey, Papanikolaou, T. Antetokounmpo, G. Antetokounmpo, Agravanis, K. Antetokounmpo, Larentzakis, Lountzis, Papagiannis, Papapetrou, Sloukas

Za našu košarkašku reprezentaciju počinje europska smotra. Nakon solidnih nastupa u pretkvalifikacijskim nastupima za onaj sljedeći (2025), ne ovaj, Euro, s dvije pobjede konačno se neki veliki događaj čeka s malim, rekli bismo umjerenim optimizmom.

Prvi suparnik Hrvatskoj je u zadnje vrijeme sjajna Grčka (danas, petak, 17 sati) . Naš izbornik Damir Mulaomerović u najavi ove utakmice kaže:

„Sigurno nije lako na otvaranju igrati protiv jednog od najjačih protivnika, no jednostavno je tako. Bit će dosta naporno, velika potrošnja, utakmice dan za danom i to ćemo morati balansirati i što se tiče fizičke pripreme i umora igrača. Dobro je da smo došli dan ranije, da se adaptiramo, osjetimo tu atmosferu i da se dobro pripremimo za njih. O Grčkoj ne treba puno trošiti riječi – sjajan trener, sjajna ekipa. Maksimalno smo se pripremili, napravili dobar scouting, iako ne znamo u kojem će točno sastavu izaći jer imaju neke probleme s ozljedama pa će ovdje doći s 14 igrača. Prema nekim informacijama, 12 će odrediti u zadnji čas, tek dan prije utakmice. Vidjet ćemo, idemo igrati i što bolje prezentirati našu košarku i pokušati pobijediti2,kaže Mulaomerović.

I nastavlja:

„Već smo dugo zajedno, atmosfera je dobra. Bitno je da smo odradili te dvije utakmice na najbolji mogući način. No, nije lako. Ipak, dečki su odradili dobre treninge, vidim da su maksimalno fokusirani i spremni i nadam se da ćemo, prije svega, igrati dobru košarku, biti hrabri i, na kraju krajeva, polučiti dobar rezultat”.

Na kraju, Mulaomerović zaključuje:

„Pozitivna trema uvijek postoji. Svima nama koji se bavimo ovim poslom je stalo da to bude dobro i da napravimo što bolji rezultat. Cijela ekipa, stožer, moji pomoćnici i svi ljudi koji rade oko reprezentacije utrošili smo dosta truda, mjesec dana priprema i putovanja, da bismo u finalizaciji došli do ovdje. Najvažnije je da damo sve od sebe i da sutra ne izađemo s upitnikom iznad glave, da u svim utakmicama pokažemo koju kvalitetu imamo”.

Na ovogodišnjem košarkaškom Euru sudjeluju 24 momčadi podijeljene u četiri skupine, kojima su domaćini četiri različite zemlje. Najbolje četiri momčadi iz svake skupine nastavljaju natjecanje u nokaut-fazi u Berlinu, od osmine finala nadalje.

Hrvatsku je ždrijeb smjestio u skupinu C, koja se igra u Milanu, a najjači protivnici su joj Grčka i domaćin Italija, tu su još Velika Britanija, Ukrajina i Estonija. Ovo je cijeli raspored Hrvatske u skupini – 2. rujna, 17 sati: Hrvatska – Grčka, 3. rujna, 14:15: Velika Britanija – Hrvatska, 5. rujna, 14:15: Hrvatska – Estonija, 6. rujna, 21 sat: Italija – Hrvatska, 8. rujna, 14:15: Hrvatska – Ukrajina