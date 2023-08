Grci u panici zbog Dinama: Čekaju ih veliki problemi, jer jedne stvari se baš najviše boje

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Trebalo je sve biti odavno već riješeno, ali nije najbolje počelo, nažalost, život je izgubio 29-godišnji navijač AEK-a.

Uefa je tu utakmicu odgodila i evo danas, od 20:45, završit će hrvatsko – grčki dvoboji u kvalifikacijama za ovu sezonu.

Ako neki sumnjaju, jasno je da će plave tamo dočekati paklena atmosfera, bila bi paklena i da nije bilo svih tih nenogometnih događanja, a samo možemo zamisliti kako će to izgledati večeras.





Grci pomalo u panici

AEK je izdao priopćenje u kojem od svojih navijača traži primjereno ponašanje, dobili su ozbiljna upozorenja od Uefe i boje se kazni. Ističu da je utakmica u Zagrebu protekla bez problema i da je Dinamo tada bio pod pritiskom pod kakvim je AEK sada.

“Očekujem da ćemo imati isti tretman kao što su Grci imali ovdje, osjećali su se sigurno, neka tako bude i nama. Teško je predvidjeti koliko će sve to ekstremno biti”, odgovorio je trener Dinama Igor Bišćan na upit kakav tretman u Ateni očekuje.

Grci su pomalo u panici, jer teško im je obuzdavati vlastite navijače, pa se plaše da bi kazne mogle biti žestoke ako se “raja otme kontroli”.

“Grčki derbiji uvijek su bili žestoki. Znamo kako je igrati na stadionima kao što je sadašnji AEK-ov”, iskusan je Bišćan.

Formula je jasna:

“Sve je jasno, čeka nas jako težak izazov, težak zadatak. Moramo pobijediti, želimo pobijediti. Vjerujemo u sebe, idemo se baciti na glavu i dati maksimum i vjerujemo da će to biti dovoljno za pobjedu i prolaz.”, dodao je.









Jedna stvar Dinamu ne ide u prilog, a to je da Grci nikako ne leže hrvatskom klupskom nogometu.

“Ulažu dosta, imaju iskusne igrače. Fokusirani su na rezultat jer ih konkurencija tjera na to, nema puno eksperimenata, dovode se dobri igrači, to su gotovo svi reprezentativci. Nije to slučajno. Rade se stadioni, navijači žele kvalitetu i rezultate”, ocijenio je Bišćan.

Grci strahuju od svojih navijača, boje se baklji, paleža, a tko zna što još mogu očekivati od svojih domaćih huligana. Nema sumnje da bi kazna, Uefina čestitka, u tom slučaju bila žestoka…