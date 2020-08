GRBIĆ POTPISAO ZA ATLETICO! U pravcu Lokosa 3,5 milijuna eura

Ivo Grbić (24) iz Lokomotive prelazi u Madridski Atletico za 3,5 milijuna eura. U drugom pravcu prema Lokosima uz eure ide i zamjena u vidu mladog brazilskog golmana dos Santosa. Bivši golman Lokomotive potpisao je ugovor s Atletico Madridom na četiri godine, a Lokosi bi mogli dobiti i razne bonuse s kojima bi se vrijednost transfera mogla popeti do 6 milijuna eura.

[📝] Agreement with @NKLokomotiva over the transfer of Ivo Grbić.

🇭🇷 The goalkeeper signs for the following four seasons.

➡️ All the details: https://t.co/PmnkNZq9iC

🧤 #WelcomeGrbic

🔴⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/bfPYtwTqbM

— Atlético de Madrid (@atletienglish) August 20, 2020