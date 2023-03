GRAĐEVINAR ZALUĐEN VATRENIMA PUTUJE NA SVE UTAKMICE: ‘Mislio sam da ću umrijeti od smijeha kad me bivši izbornik pozvao u hotelsku sobu’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hrvati vole putovati u Tursku, no motivi putovanja u ovu prekrasnu zemlju najčešće su turistički, ponajprije vezani uz kupnju jeftinije robe. Bili bismo pretenciozni kada bismo zaključili da je u Bursi, gradu nekih sto i nešto kilometara južno od Istanbula na djelu bio – hrvatski navijački val.

Tek nekoliko stotina navijača okupilo se na tribinama prekrasnog stadionskog zdanja, te na velikoj hladnoći, kiši i napornom vjetru pružalo podršku Dalićevim izabranicima…

Glavni razlog što više Hrvata nije bilo na ovoj zanimljivoj utakmici jest dislociranje dvoboja iz Istanbula u Bursu. Nije Bursa daleko, ali nije ni blizu. Kad tek dođete u Istanbul kao bi uopće krenuli put Burse – treba vam nekoliko sati da uopće izađete iz turske prijestolnice. Te nesnosne gužve baš na svakom koraku ubiju vam volju za bilo kakvim pokretom ili transferom.





Građevinar uživa na utakmicama

No, to za Istanbul nije novost. Na koncu, možemo reći da su oni naši navijači koji su se doteglili do Burse baš istinski zaljubljenici i u nogomet i u hrvatsku reprezentaciju. To nije bila golema skupina ljudi u kojoj je i znatan broj dokoličara, influencera, šopingholičara i onih koji bi se samo htjeli pokazati. Skupina koja je bodrila našu reprezentaciju bila je homogena, ona prava navijačka. I sjajno je bodrila „vatrene„. Na tribinama nije bilo čak, budimo malo sarkastični, ni Ivane Knoll.

Do Istanbula vaš je reporter išao redovitom linijom Turskih Airlinesa iz Istanbula. U kojem je bilo nekoliko naših navijača, a neke smo znali otprije, čak sa svjetske smotre iz Japana i Južne Koreje još 2002. godine.

Frank Lulić, iz okolice Zadra, poslovni čovjek je iz američkog San Diega, a upoznali smo ga u Tokyju, zapravo na ulici ga je našao pokojni Ćiro Blažević. Koji je tada kao novinski komentator pratio ”vatrene„ pod vodstvom Mirka Jozića. Ćiro je Lulića iz Amerike pozvao u svoju sobu i cijelu noć mu je pričao viceve. Lulić je bio opčinjen, i dan-danas pamti svaki detalj te lude noći.

„Mislio sam da ću umrijeti od smijeha„! Odmah nam je rekao.

Danas je Lulić američka visoka klasa u građevini, ali i žestoki navijač.

„Od tog gostovanja u Japanu prije 21 godine nisam propustio niti jedno europsko ili svjetsko prvenstvo s Hrvatskom, kao niti jednu bitniju utakmicu. Kada sam sada dolazio u Hrvatsku putovanje sam spajao s ove dvije utakmice, s Hrvatskom u Walesu i Turskom u gostima. I evo me tu, ja vam u tome uživam„.









Impresionirao nas je Lulić svojom ljubavlju prema Hrvatskoj.

Let do Istanbulu traje dva sata, ali kada avion sleti morate se pomiriti da letjelica u kojoj se nalazite još sat vremena traži mjesto za parking na golemom aerodromu. Pa kad još izađete iz aviona još vam treba sat i pol za pasošku kontrolu, preuzimanje prtljage i izlaska sa zračne luke do mjesta javnog prijevoza.

Tek onda počinje golgota. Autobus od aerodroma do središnjeg istanbulskog trga vozi skoro tri sata. Zapravo, morate se naviknuti na veličinu Istanbula i Turske. Sve je toliko glomazno, široko, veliko, u zemlji od gotovo 90 milijuna stanovnika na takve udaljenosti i potrošnju vremena jednostavno se morate naviknuti.









U Istanbulu se nalazimo s tri sjajna tipa, došli su u Tursku automobilom. Na utakmicu, naravno. Vozili su se preko Bajakova, Pirota, bugarske Sofije, Plovdiva, sve do Istanbula.

Uslijedio je poziv da im se pridružim u njihovom automobilu na putu do Burse. Iako sam već kupio kartu za brzi brod koji od Istanbula do Burse vozi dva i pol sata. Ali, nekad i sedam sati. Ovisi o vremenskim prilikama u Mramornom moru. I dobro smo učinili kada smo se pridružili Nikoli Ivaniću iz Zagreba, Svenu i Filipu Stanoviću iz Siska. Jer, kasnije smo čuli, brod koji je krenuo iz Istanbula za Bursu na pola puta se okrenuo i vratio u matičnu luku. Zbog olujnog vremena i visokih valova.

Uistinu, dok smo se vozili s tri naša dobročinitelja prema Bursi gledali smo kako izgled nevrijeme kod Bospora i Dardanela. To se nebo spoji sa zemljom. Bursa je bila pred potopom. No, impresivno je koliko vam sati treba da uopće izađete iz Istanbula. Ovako vam to izgleda, dva i pol sata izlazite iz Istanbula a sat i pol se vozite do Burse.

Odmah nam je upalo u oči koliko malo je Hrvata stiglo do Burse. A stadion, jedan od najljepših u svijetu, djeluje poput golemog svemirskog broda, nema od naših tko se nije fotografirao ispred ili unutar njega. Kada vidite tako golemo i moderno zdanje i usporedite ga s našim stadiončićima – neminovan je osjećaj manje vrijednosti.

Utakmica je bila baš zanimljiva, u toj interesantnosti se zaboravilo na hladnoću i drhtavicu. Nakon Livakovićevih obrana i Kovačičevih golova sve je izgledalo ljepše i toplije.

Utakmica je po turskom vremenu završila negdje blizu ponoći. Vjetar je izbijao grane s drveća a kišne kapljice poput osica zabijale su se u lice. Čekao nas je dug put do Istanbula. Nadali smo se da će biti brži. Ta kasna je noć, valjda nema gužve. Kakva je to zabluda bila.

Istanbul slovi kao grad koji živi 24 sata. I iako ulazite u njega u tri sata iza ponoći gužva je kao poslijepodne. Opet ste u gužvi, čekate, a umor vas baca prema horizontali. Ali, lijep je osjećaj kada se dobije utakmica.

Pa smo se opet sjetili pokojnog Ćire. Nakon bitnih pobjeda u uhu nam je šaptao:

„Ništa nema ljepše od pobjede. Kad pobijedim ja želim da se više nikad ne igra nogomet, niti jedna utakmica. Samo želim da zauvijek uživam u pobjedi. To je tako lijep osjećaj”.

I jest.