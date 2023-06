GOTOVO JE, IGOR TUDOR NAPUŠTA KLUPU MARSEILLEA! Napravio je odličan posao, ali ljubav je pukla

Današnji dan možemo okarakterizirati kao dan odlazaka pa je nakon što se plasirala vijest kako Luka Modrić napušta Real Madrid, sada se saznalo kako i Igor Tudor odlazi iz Marseillea.

Tudor je napravio dobar posao na Azurnoj obali, ali cijelo vrijeme je bio u nekom konfliktu s igračima, a i tek treće mjesto u prvenstvu i ispadanje iz Kupa od drugoligaša te kraća euro sezona, nisu išle na mlin našem treneru.

Kako je saznao Fabrizio Romano Igor Tudor je obavio sastanak s vodstvom kluba i već je priopćio igračima kako odlazi, tako da je za vjerovati kako je sve zapravo gotova stvar.

🚨 Understand Igor Tudor has decided to leave Olympique Marseille, it’s over. He’s not staying at OM as manager next season. #OM #TeamOM

After discussions with the club, Tudor has made final decision.

It has been also communicated to the team, as reported by @Santi_J_FM. pic.twitter.com/0DYWcTXuHY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2023