GOTOVO JE, ĐOKOVIĆA DEPORTIRAJU! Srbin na kraju izbačen iz države, leti prvim avionom kući

Nakon maratonsko saslušanja koje se protegnulo na cijelu nedjelju (po tamošnjem vremenu) poznata je odluka oko statusa Novaka Đokovića.

Izgubio je, mora kući.

Đoković mora napustiti državu i neće igrati na Australian Openu.

Ministar Hawke je odbio vizu Đokoviću, a u priopćenju je poručio da je odlučio iskoristiti svoju ovlast prema članku 133C(3) Zakona o migracijama da bi poništio vizu na temelju zdravlja i dobrog reda, kao i da je to bilo u javnom interesu.

Podsjetimo, najbolji tenisač svijeta stigao je u Australiju na prvi Grand Slam sezone s medicinskim izuzećem od cijepljenja. Prvo mu je odbijena viza pa ju je onda dobio nakon žalbe na sudu. Poslije toga mu je autralski ministar imigracije Alex Hawke otkazao vizu pa su dvije strane opet završile na sudu.

Đoković će današnjom odlukom suda ostati bez nastupa na turniru koji je osvojio rekordnih devet puta. Ostat će i bez prilike osvojiti 21. Grand Slam u karijeri i tako pobjeći Rogeru Federeru i Rafaelu Nadalu koji također imaju po 20 titula. Đokovićevo mjesto u ždrijebu zauzet će peti tenisač svijeta Andrej Rubljev i u prvom kolu igrat će protiv Đokovićevog sunarodnjaka Miomira Kecmanovića.

Isto tako ova odluka povlači za sobom još jedno pitanje, a to je trogodišnja zabrana ulaska u Australiju, no to ćemo vjerojatno znati kasnije.

Odluka je donesena – jednoglasno.

Isto tako, Novak Đoković mora platiti troškove suđenja, ukupan iznos je 500.000 australskih dolara.

Tijek suđenja

“Nadamo se da ćemo kasnije poslijepodne biti u poziciji da stranama identificiramo koji je smjer koji predlažemo”, rekao je sudu glavni sudac James Allsopp.

Trojica sudaca Suda su od 9:30 po lokalnom vremenu poslušala izlaganja predstavnika Novaka Đokovića i australske Vlade, ali odluke još – nema.

Odluka bi trebala biti poznata danas, oko 7:45 po hrvatskom vremenu.

“Tražimo od suda da Đokovića pusti na slobodu pola sata nakon okončanja procesa, ukoliko naša žalba bude prihvaćena.”, poručio je odvjetnik Wood.

“Ministar je išao za svojim osobnim principima, a ne za medicinskim dokazima. Nemoguće je, nepojmljivo da nije sagledao sve činjenice i dokaze u ovom slučaju. Sve zajedno nije bilo dobro evaluirano. Želimo reći da je sudac Kelly u prvom procesu na Saveznom sudu donio jedinu moguću odluku.”

Chief Justice Allsop says they want to spend the afternoon thinking things over, and hope to make a decision later today.

— Karen Sweeney (@karenlsweeney) January 16, 2022