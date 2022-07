GOSPODO IZ SRBIJE, AGRESIJU NIKAD NEĆEMO ZABORAVITI: Napali ste tu legendu zbog istine o ratu, a znamo da vas istina nekad jako boli

Autor: Andrija Kačić Karlin

Srpska javnost pobijesnila je nakon intervjua proslavljenog šahovskog velemajstora, Garija Kasparova za zagrebački Večernji list.

Ovaj, inače, hrvatski državljanin koji je stao svojim djelovanjem, ugledom i potezima na stranu naše domovine dok se koprcala u Domovinskom ratu, u trenucima kada je imala malo saveznika, u svom recentnom istupu dotakao se u ruske agresije na Ukrajinu, kao i na ponašanje Novaka Đokovića.

Ali, pritom je još jednom istakao točno, činjenično stanje što se na ovim prostorima, konkretno i u Hrvatskoj događalo početkom devedesetih godina. Kako se sve te stvari sve manje spominju, a neki bi i da se zaborave, tako su i riječi Kasparove teško legle onima koji to žele zaboraviti, ili uopće ne žele slušati o tome.





Nije legla Srbiji

Bez obzira što se radi o genijalnom i veličanstvenom umu. Tko te pita za um, kada za nekoga postoji samo jedna istina, makar i sami znaju da je to ortodoksna laž.

Rečenica koju je ispalio Kasparov, poput one „da je srpska agresija zaslužila biti osuđena na najoštriji način„, nije, dakako, legla na plodno tlo u Srbiji. Bez obzira što se Srbija tada i našla pod sličnim sankcijama kao i danas Rusija, pa su čak i Ujedinjeni narodi posegli za kompletnim sankcijama, od gospodarskih do sportskih. Na to su u Srbiji valjda zaboravili. Da bi na koncu sve završilo NATO bombardiranjem zbog srpskog ekspanzionističkog rata na Kosovu.

Gari Kasparov, kada je bio upitan, komentiro je i stavove Novaka Đokovića, a tiču se zabrane nastupa ruskih tenisača u Wimbledonu. Kasparov sam ističe da je njegove izjave čitao na društvenim mrežama, te da ih ima pravo komentirati.

Srbi tvrde da je time uvrijedio Novaka Đokovića…

Kasparov je zapravo samo dao razmišljanje o teškom problemu kada je riječ o zabrani nastupa sportaša na bilo kojem natjecanju. Pa, tako Kasparov kaže:

„Moja pozicija je da ja nisam protiv potpune zabrane, mislim tu na neigranje ruskih sporaša. Moj stav jest da pravi pristup tom problemu valja tražiti od njih da potpišu deklaraciju koju sam spomenuo. Da na taj način utvrde da je rat kriminal, da je režim ilegalan, da je Putinov režim diktatura. Ako potpišu taj papir, mogu nastupati. Ako ne, ne bi trebali nastupati. Mislim da svatko zaslužuje priliku imati mogućnost izbora„.









O Đokoviću je konkretno govorio:

„Đokovićevi komentari su bili deplasirani, jer je pričao o pozivnici baziranoj na rejtingu. Ono što vidimo u ovom slučaju, kao i na primeru nekih NHL igrača poput Ovečkina, primer je društvene zatupljenosti. Oni doslovce ne razumiju što se događa. A događa se zločin koji nije viđen od Drugog svjetskog rata. Ne želim da umanjim zločine u balkanskim ratovima, ali veličina toga je bila takva da nije uporediva sa ovim što se sada događa u Ukrajini. Da, bilo je i to vrlo tragično na Balkanu, sada to imamo u većem opsegu. I od toga se ne smije bježati„.

Da bi Kasparov na kraju zaključio:









„Srpska agresija zaslužila je da bude osuđena na najoštriji način”!