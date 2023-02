GOLU JU JE VUKAO, IZBACIO, A ONDA SU SE SE*SALI! Poznati nogometaš sve je šokirao: ‘Bacio mi je i laptop u glavu’!

Nažalost u nogometu brojnih skandala poznatih igrača ne nedostaje. Onaj koji je najviše šokirao svijet vezan je uz legendarnog Ryana Giggsa.

Rekorder po broju nastupa za Manchester United prošlu godinu proveo je po sudovima kako bi dokazao nevinost, a tiče se brojnih skandala. I ovdje ćemo se dotaknuti jednog od njih, a povod je intervju koji je dala bivša ljubavnica…

Tužila ga je njegova ljubavnica Kate Greville. S njom je bio 8 godina, a Kate je sada odlučila javno progovoriti o vezi s Velšaninom, a neki detalji su šokirali javnost.

“Uzeo je moju torbu sa laptopom i bacio mi je u glavu” opisala je napad u hotelskoj sobi, a potom dodala da ju je tako jako udario u leđa da je s kreveta pala na pod. Međutim, horor tu nije stao. Golu ju je vukao i izbacio iz sobe, da bi je pustio nazad tek nakon 10 minuta.”, rekla je i dodaje:

Nakon toga su imali seksualni odnos. Detektivima je rekla da se incident dogodio jer je optužila Giggsa da se nabacivao drugim ženama dok je ona bila s njim.

“Ne što je s tim htio postići, valjda me tako pokušao učiniti ljubomornom. Potpuno bi me ignorirao i razgovarao sa svima ostalima. Također bi se nabacivao mojim prijateljicama. Na kraju sve vi završilo da bi se ja ispričala jer bi se osjećala loše radi svega. Osjećala sam se krivom.”

Prema njenim riječima Giggs ju je činio paranoičnom, a ona se osjećala kao da ju iskorištava za seksualne odnose: “Ujutro bi došao kod mene, imali bi seks i imala sam osjećaj da me samo za to koristi. Nije me ostavio samu i nikada nije bilo trenutka kada nije želio seks. Došao bi kod mene na seks, a onda bi otišao sa drugom djevojkom u Barcelonu.”

Ipak, tu nije kraj njenih priča. Slijedeća je šokirala Otok, ali i nogometni svijet. Lažirala je priču da ima rako samo kako bi prestala imati odnose s njim:

“Vadila sam spiralu i željela sam test na spolno prenosive bolesti. Htjela sam skinuti sa leđa. Potpuno se kajem što sam to rekla, ali morala sam nešto reći da ga skinem sa leđa i da me ostavi na miru. Lagala sam za rak da ne bih morala imati seks s njim.” Osim toga slavi nogometaš je bio nasilan i prema sestri svoje ljubavnice koja je pokušala obraniti Kate.

4. Awaiting trial is also Ryan Giggs. The legend was arrested when the police went to his residence due to a neighbor alerting him after hearing a loud argument. He was accused of psychologically abusing her ex-partner for years and of attacking and bodily harming her sister. pic.twitter.com/d2Wg87MrGj

— Dr. Abdullah🕊🇳🇬🇬🇭🇿🇦🇺🇬🇹🇿🇰🇪🇨🇮🇱🇷 (@abdoulayebai) February 3, 2023