GOLGETER VATRENIH O EURU: ‘Nemojmo si lagati i pričati bajke’

Na kraju godine koja je i u nogometnom svijetu bila jako teška, između ostalog, i s prebacivanjem Europskog prvenstva s 2020. na ljeto 2021., Andrej Kramarić je u opsežnom intervjuu za Sportske novosti komentirao niz tema.

Golgeteru hrvatske reprezentacije i njemačkog Hoffenheima je godina od koje se opraštamo bila uspješna dok je bio na terenu, ali zasigurno bi išlo još i bolje da Kramarića nisu usporavale ozljede i koronavirus.

U posljednjim danima 2020., u ovoj teškoj godini Hrvatsku je uzdrmao potres koji je najviše pogodio Petrinju i okolicu, a ta vijest jako je rastužila i našeg sjajnog napadača.

‘Čuo sam se s prijateljima i obitelji već nakon prvog potresa u ponedjeljak, vratio se strah među mnoge u Hrvatskoj, a onda ta katastrofa. Teško je nešto pametno reći osim poručiti ljudima da budu hrabri i izdrže sve ove nevolje. Nadam se da će se naći rješenje za one koji su ostali bez krova nad glavom, da će osim pomoći građana i država brzo reagirati’, veli Kramarić za SN.

Kramariću je 2020. bila uspješna zbog golova u svim natjecanjima u kojima je bio u akciji, s čime je mogao biti jako zadovoljan.

Za još više uspjeha nedostajalo je više zdravlja.

‘Nisam na 100 posto, zato toliko govorim o zdravlju. Od korone me nešto ‘zeza’. Ne sama korona nego muskulatura što se prenosi na koljeno. Tražim izlaz, znam da postoji neko rješenje da mi konstantno bude dobro pa da mogu reći da ću igrati do 40. godine! Trenutačno nije idealno, ali želim to ispraviti’, opisao je hrvatski golgeter.

Kako sezona ide dalje, Kramarić će nastojati biti što bolji u dresu Hoffenheima. Sadašnji klub mu je u prvom planu, ali dotaknuo se i zanimanja koje su iskazali drugi.

‘Bila je ponuda Bayerna, što ste znali i pisali. Kako je krenula sezona, to se stišalo. Sada tijekom zime sumnjam da će općenito biti velikih transfera. Mislim da će svi gledati prema ljetu. Klubovi taktiziraju oko financijske situacije jer još nije do kraja sigurno kakve će točno korona ostaviti posljedice’, veli Kramarić za SN.

Dogodine će biti puno izazova i u dresu Vatrenih. Počinju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Kataru, a u ljeto nas čeka Europsko prvenstvo na kojem će Hrvatska u prvom krugu igrati protiv Engleske, Škotske i Češke.

Što očekivati od Eura? Kramarić je bio dosta oprezan, ističući da nije lako ponoviti spektakl kakav je donio pohod do finala SP-a u Rusiji.

‘Nemojmo si lagati i pričati bajke. Vidjeli smo kroz Ligu nacija da smo imali dosta problema s Francuskom i Portugalom. Najavljivati najveće rezultate bilo bi vrlo optimistično kad znamo da trenutačno postoji pet-šest boljih reprezentacija od nas. Istina, tako je bilo i prije Rusije, bili smo i tada svjesni da nismo favoriti, nitko praktično nije ni računao na nas’, opisao je golgeter Vatrenih.

‘Na kraju, možda je najbolje kad nitko ne računa na nas. Samo što je sada drugačija situacija jer su svi motivirani i žele pobijediti doprvake svijeta. To nam je najveći teret. No, možemo igrati bez ikakvog pritiska. Kao nogometna reprezentacija promovirali smo Hrvatsku na najbolji mogući način. Jasno da bi bilo lijepo ponoviti sve te rezultate’, zaključio je Kramarić, spominjući da je za Hrvatsku jedini imperativ prolazak skupine u prvom krugu.