Gol i asistencija bivšeg igrača Hajduka Maglice u dresu Apollona

Hrvatski nogometaš Anton Maglica bio je strijelac i asistent za ciparski Apollon iz Limassola u prvoj utakmici 4. pretkola Europske lige u 2-3 porazu na gostovanju kod Basela.

Maglica je postigao pogodak za 1-1 u 49. minuti i asistirao Papoulisu u 53. za vodstvo Apollona od 2-1. No, do kraja utkamice domaći su uspjeli preokrenuti, dvostruki strijelac za Basel bio je Van Wolfswinkel (6, 69), a jedan gol postigao je Cumart (84). Maglica je igrao za Apollon do 72. minute.

Asistenciju je upisao i Ante Erceg u 2-5 porazu Brondbyja na gostovanju kod Genka. Erceg, koji je igrao do 72. minute, bio je dodavač za pogodak Wilczeka u 51. minuti za prednost Brondbyja od 2-1. Za Brondby je čitavu utakmicu igrao Josip Radošević.

Domagoj Vida igrao je svih 90 minuta za Besiktas je u 1-1 remiju na gostovanju kod Partizana.

Lovre Kalinić branio je svih 90 minuta za Gent koji je na svom terenu odigrao 0-0 protiv Bordeauxa. Franko Andrijašević ostao je na klupi Genta, dok Toma Bašić nije konkurirao za nastup u dresu Bordeauxa.

Mario Pašalić igrao je prvo poluvrijeme u 0-0 domaćem remiju Atalante protiv FC Kopenhagena.

Marin Tomasov igrao je 90 minuta za Astanu u 0-1 porazu na gostovanju kod APOEL-a, Andro Švrljuga igrao je čitavu utakmicu za Suduvu u 1-1 domaćem remiju protiv Celtica, Filip Ozobić igrao je čitavu utakmicu za Qarabag u 0-1 gostujućem porazu kod Šerifa kod kojeg su Antun Palić i Ante Kukušić ostali čitavu utakmicu na klupi, Antonio Mance odigrao je svih 90 minuta za Trenčin u 1-1 domaćem remiju protiv AEK-a iz Larnake, Dino Štiglec i Tomislav Tomić igrali su svih 90 minuta za ljubljansku Olimpiju u 0-2 domaćem porazu od Spartaka iz Trnave, Mateo Barać je igrao svih 90 minuta za bečki Rapid u 3-1 domaćoj pobjedi protiv FCSB-a kod kojega je Antonio Jakoliš ostao na klupi, Nikola Katić je igrao svih 90 minuta za Rangers u 1-0 domaćoj pobjedi protiv Ufe za koju je čitavu utakmicu igrao Ivan Paurević, dok je Mate Maleš igrao od 10. minute za CFR Cluj u 0-2 porazu na gostovanju kod luksemburškog F91 Dudelangea.

REZULTATI PRVIH UTAKMICA 4. PRETKOLA:

Torpedo Kutaisi (Gru) – Ludogorec (Bug) 0-1 (Wanderson 45+2)

Zenit (Rus) – Molde (Nor) 3-1 (Dzjuba 71, Zabolotni 80, Mevlja 90 / Hestad 42)

Trenčin (Svk) – AEK Larnaka (Cip) 1-1 (Sleegers 55 / Acoran 60)

APOEL (Cip) – Astana (Kaz) 1-0 (Caju 79)

Suduva (Lit) – Celtic (Ško) 1-1 (Verbickas 13 / Ntcham 3)

Šerif (Mol) – Qarabag (Aze) 1-0 (Kapič 8)

Sigma (Češ) – Sevilla (Špa) 0-1 (Sarabia 84)

Sarpsborg 08 (Nor) – Maccabi Tel Aviv (Izr) 3-1 (Heintz 2, Lund Nielsen 7-11m, Mortensen 56-11m / Kjartansson 13-11m)

Malmo (Šve) – Midtylland (Dan) 2-2 (Rosenberg 12, Antonsson 24 / Wikheim 60, Okosun 77)

F91 Dudelange (Luk) – CFR Cluj (Rum) 2-0 (Turpel 67, Sinani 80)

Basel (Švi) – Apollon (Cip) 3-2 (Van Wolfswinkel 6, 69, Cumart 84 / Maglica 49, Papoulis 53)

Atalanta (Ita) – FC Kopenhagen (Dan) 0-0

Olympiacos (Grč) – Burnley (Eng) 3-1 (Fortounis 19, 60-11m, Bouchalakis 48 / Wood 33-11m)

Olimpija (Slo) – Spartak Trnava (Svk) 0-2 (Bakoš 23-11m, Ilić 35-ag)

Rapid Beč (Aut) – FCSB (Rum) 3-1 (Knasmuellner 4, Sonnleitner 39, Schwab 49 / Gnohere 47)

Zorja (Ukr) – RB Leipzig (Njem) 0-0

Partizan (Srb) – Besiktas (Tur) 1-1 (Ricardo 14 / Arslan 15)

Genk (Bel) – Brondby (Dan) 5-2 (Samatta 37, 55, 70, Trossard 45+1-11m, 90+1 / Hermannsson 47, Wilczek 51)

Rosenborg (Nor) – Škendija (Mak) 3-1 (Jebali 11, Bendtner 15, Levi 44 / Junior 76)

Rangers (Ško) – Ufa (Rus) 1-0 (Goldston 41)

Gent (Bel) – Bordeaux (Fra) 0-0