GNJUSNO, NISKO I PODLO: Shields se boji Habazin, od svega radi rasni sukob!

Autor: Dnevno.HR

Malo je mečeva u boksačkome svijetu, još k tome ženskome, da su izazvali toliko kontroverzi a da se nisu ni održali. Još se repovi vuku od sramotnog događaja u američkom Flintu, kada je s leđa napadnut trener naše boksačice Ivane Habazin, James Ali Bashir.

Zbog napada je uhićen Artis Mack, brat američke boksačice i kako stvari stoje, nesuđene Ivanine protivnice, dvostruke olimpijske pobjednice Claresse Shields.

Ona je prvo otkazala borbu u kolovozu zbog ozljede koljena, a zatim se moć morao otkazati i nakon nemilog događaja u rodnom gradu ove boksačice, koji se zbio na dan vaganja uoči meča dogovorenog za 5. listopada.

Bashir je tada hitno prevezen u bolnicu, a Macka sada čeka suđenje zbog teškog fizičkog napada te mu prijeti do 10 godina zatvora ako ga proglase krivim.

Shields je nakon tog događaja u javnost izašla s nekim izjavama koje se nisu svidjele našoj boksačici.





“Želim da boksačka javnost zna kako Claressa već treći put traži izlaz iz ove borbe. Sve te gluposti izgovara jer očito ima problema sa živcima. Ja sam dala samo jednu izjavu za medije otkako je njen brat Artis Mack napao mog trenera Jamesa Alija Bashira”, započela je Habazin u priopćenju koje je njen tim poslao uglednom boksačkom portalu Boxing Scene.

“16. studenog ove godine Claressa je napravila ‘live’ video na Instagramu gdje tvrdi da sam ju nazvala ‘nasilnicom’. U istom videu poručuje da će me prebiti i polomiti mi lice. Zvuči hrabro kad to dolazi od Claresse koja zajedno sa svojim promotorom (Salita Promotions) traži bilo kakav način da izbjegne meč sa mnom. Shvaćam da njeno poznavanje čitanja nije najbolje tako da joj opraštam što je rekla da sam ju nazvala ‘nasilnicom’ iako to nije istina”, nastavila je Ivana.

Spornu rečenicu Shields je izvukla iz konteksta da bi ju protumačila na svoj način : “Možeš pričati koliko hoćeš, ali kada se moj trener oporavi u ringu ćemo biti samo ti i ja. Želim vidjeti koliko ćeš biti jaka kada uz sebe za pomoć nećeš imati nasilnike s kojima se družiš.”

Habazin je sada dodatno pojasnila na koga je aludirala u spomenutoj izjavi.

“Riječ ‘nasilnik’ se odnosila na njenog brata Artisa Macka koji je osuđeni zločinac i netko tko je počinio kukavički čin udarajući mog trenera. Bashir je dana 4. listopada prevezen u bolnicu u Michiganu gdje je podvrgnut operaciji. Nakon što je pušten iz bolnice, doktori su primjetili da ima krvarenje u mozgu i utvrdili da je zbog udarca pretrpio moždani udar. Bashir još uvijek osjeća brojne posljedice od tog dana i o njemu skrbi nekoliko stručnjaka. Njegov oporavak će biti dugotrajan proces i, nažalost, on se neće nalaziti u mom kutu ako ikada dođe do borbe, odnosno ako se Claressa pojavi”.

Ivana je objasnila i zašto je Shields u pojedinim obraćanjima bila pristojna.

“Ona je u početku bila dobra te se ispričavala zbog svega, ali ne zato što je to bilo ispravno, već zato što su joj ljudi oko nje savjetovali da se tako ponaša kako bi izbjegla lošu sliku u javnosti. Claressa od ovoga pokušava napraviti bitku crne i bijele rase. Oni koji me poznaju dobro znaju kakav sam put prošla da dospijem ovdje. Oni znaju da sam s 14 godina napustila dom i znaju da sam sama živjela u podrumu boksačke dvorane u kojoj se sustav grijanja uključivao i isključivao tijekom čitave noći. Nisam imala nikakve prozore… Sigurna sam da su uvjeti bili gori od zatvorske ćelije u kojoj je danas Claressin brat.”

Habazin upozorava i na druge neuobičajene radnje koje su se događale uoči njihovog susreta u Atlantic Cityju.

“Njen promotor je upravo obaviješten o tužbi koju podnosi James Ali Bashir zbog incidenta koji se dogodio 4. listopada kada, između ostalog, nije bilo osiguranja. Smiješno je i kako sada odjednom on odbija kako spada pregovarati oko moje plaće za ovaj meč, ali zato odjednom dodaje klauzulu o revanšu u ugovor što je protivno WBC i WBO pravilima (Nadležna tijela zabranjuju upotrebu klauzula o revanšu u borbama za upražnjene titule.) Slučajnost? Ovakve stvari se događaju od prvog dana. Tako da se sada borim s Claressom i njenim promotorom (osnivačem Salita Promotionsom Dmitriyem Salitom)”, dodala je Ivana pa za kraj za Shields pripremila još jednu poruku:

“Sve tvoje video snimke i ‘trash talk’ dokazuju mi da si nervozna i da tražiš izlaz. Treniraj naporno Claressa jer ne želim slušati isprike ako kojim slučajem skupiš snage i pojaviš se na borbi sa mnom. Usput se zahvaljujem i predsjedniku Showtimea gospodinu Stephenu Espinozi što nije dopustio da me tvoj promotor zamijeni s lakšim protivnikom (za 5. listopada) iako ste ti i on to bezuspješno pokušali napraviti. U svojim videima spominješ kako si velika, a igraš i na kartu rase. Rasu ne miješaj u ovo, ovdje se radi o nas dvije. Prestani s pokušajima izbjegavanja i daj sve od sebe da ‘me prebiješ i polomiš mi lice’ kao što si rekla u svom video. Claressa, kako bi to i napravila, prvo moraš prestati s isprikama i skrivanjem iza promotora, a potom se i pojaviti na borbi. Razumiješ li me?” – završila je Habazin.