GLEDAJMO MODRIĆA DOK JOŠ IMAMO PRILIKE: I protiv Liverpoola bio je savršen, opet je bio nogometni poeta

Autor: Andrija Kačić-Karlin

Naš Luka Modrić! Kako je to lijepo reći – naš! Opet je bio izvrstan u veoma dobroj partiji Reala. Kada kao vezni igrač sudjelujete u madridskoj momčadi koja s 3-1 nalupa Liverpoola onda ste sigurno odigrali dobru partiju. K tome, Liverpool je u ovoj utakmici imao posve podređenu ulogu a gol je zabio iz praktički jedinog udarca prema vašim vratima.

Da, Luka Modrić opet je bio kotač zamašnjak bitne i velike Realove pobjede, asistent za treći pogodak, Vinicius je samo pospremio loptu u mrežu nakon savršene Modrićeve asistencije. Dobro, sada će netko reći da u prvome dijelu Modrić nije bio naročito vidljiv. Oh, kakva je to prevara od zaključka. Modrić i inače nije posebno atraktivan igrač, njegova je atrakcija – svrsishodnost.

On na sredini terena sastavlja kombinacije kao nekakvo super-računalo. Njegovi su pasevi stopostotno točni, praovremeni i korisni. On ni ne teži za atrakcijom, njegov je posao, zadatak da bude vezivno tkivo između centra terena i vrška napada, a još se pridodaje u obranu kada treba loptu iznijeti pokraj napadačkih vukova koji igraju presing. I sve je to u ovoj utakmici Modrić obavio savršeno.

Pomno smo gledali, Modrića je na ovoj utakmici Reala i Livrepoola uvijek čuvao jedan čovjek na samom tijelu, drugi nedaleko njega. Nije pomoglo. Ponajprije, tako se oslobađao prostor Kroosu i ostalima, a kad bi Modrić dobio loptu varkom tijela ili savršenim driblingom otarasio bi se pratnje i radio po svom.

Liverpool je u doboju protiv Reala baš nadigran, grubo nadigran. Još je i dobro prošao. Engleska momčad jedva je nekoliko puta stigla u nekakvu situaciju da uopće nešto zakuha kod vratiju Reala. S druge strane, Real je propustio prigodu teško unakaziti sastav Juergena Kloppa koji je miljama daleko od lanjske forme.









Dobro je primjetio jedan engleski reporter. Da je Modrić bio u dresu Liverpoola zacijelo bi i rezultat bio obratan. To sve govori!

Luka Modrić. Naš nogometni poeta!