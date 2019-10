GAZETTA: ‘Brozović je general kojeg nikada ne stavljate na klupu!’

Autor: Dnevno

Za momčad Antonija Contea utakmica protiv Sassuola će biti prva od čak pet utakmica koje će njegova momčad odigrati u samo petnaest dana. Nakon neugodnog gostovanja kod momčadi koju Inter nije pobijedio u zadnjih pet međusobnih susreta, Nerazzurri dočekuju Borussiju u Ligi prvaka, a nakon toga ih čekaju prvenstveni susret s Parmom kod kuće te dva uzastopna gostovanja kod Brescije i Bologne.

Conte ima problema i s ozljedama, najviše onom Stefana Sensija. Mladi veznjak ozlijedio je aduktor u porazu od Juventusa, a pri povratku treninzima je lakše ozlijedio preponu. Zbog toga će ga Interova liječnička služba motriti i sigurno poštedjeti ako Conte nađe neko drugo rješenje.

A ono je kao i uvijek Marcelo Brozović, piše Gazzetta dello Sport. Hrvatski reprezentativac odigrao je svih 630 minuta u dosadašnjem tijeku prvenstva, a u čitavoj sezoni propustio je samo zadnjih 19 minuta u remiju sa Slavijom na otvaranju Lige prvaka.

“Brozović je jedini igrač kojeg Conte nikad ne stavlja na klupu. Sad, sa smanjenim opcijama u veznoj liniji, nezamjenjivi Hrvat sprema se za novi maraton. On je na to naviknut, on je takav igrač. Postoje generali i mali vojnici, iako to Conte nikad neće otvoreno priznati. No, Brozović je general na kojeg se trener baš uvijek može osloniti i koji će istrčati maraton kad je to najpotrebnije”, piše Gazzeta u nedjeljnom broju.





“Ništa nije nemoguće. Tako barem glasi ona stara poslovica. Pa ipak, nemoguće je izostaviti Brozovića u ovoj Interovoj momčadi. Sensi je ispao iz kombinacija i Conte se okreće provjerenoj kvaliteti koja će odraditi i utakmicu sa Sassuolom i onu s Borussijom i onu s Parmom. Koliko god bude potrebno”, stoji u Gazzetinom tekstu.