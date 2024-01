Gazda podijelio radnicima čak 35 milijuna eura: ‘Baš nitko neće ostati praznih ruku’

Jedinstven je, ako je itko sumnjao, sad je stigao i pravi dokaz. U velikoj zaradi, prodaji, ostao je velik i njegov potez sigurno je naišao na brojne simpatije…

Naime, kao što smo već pisali, Mark Cuban prodao je većinu vlasništva NBA franšize Dallas Mavericksa Miriam Adelson i njezinoj obitelji koja je u vlasništvu kasino carstva u Las Vegasu.

Zarada? Dale, Cuban je nakon prodaje, od koje je dobio 3,5 milijarde dolara, ipak zadržao 27 posto vlasništva Mavericksa, ali i ulogu voditelja košarkaških operacija te franšize, što mu je bilo izuzetno važno.

Podsjećamo, Cuban je 2000. godine postao vlasnikom Mavsa, koji su u to doba bili jedni od najgorih franšiza NBA lige.

Okrenuo je franšizu naglavačke i od nje stvorio jednu od najboljih priči NBA lige. Dok se većina vlasnika NBA franšiza ponaša hladno i rezervirano, Cuban je imao potpuno drukčiji pristup.

Poseban je gazda, svaku domaću utakmicu Dallasa pratio je iz prvog reda, često se družio s navijačima, a bio je na glasu kao čovjek koji je vodio posebnu brigu o svojim zaposlenicima.

Bonusima je nagrađivao zaposlenike koji su uživali u vrlo dobrim uvjetima za rad. Mavsi su sve okrunili prvim, a zasad i jedinim NBA naslovom 2011. godine na krilima legendarnog Dirka Nowitzkog.

A nakon izdašne prodaje udjela kluba, Cuban je odlučio počastiti radnike koji su dugo zajedno s njime stvarali dobru priču u Teksasu. Sve je priopćio emailom.

An email from Mark Cuban to Mavs employees informing them of a plan to pay approximately $35M in bonuses in the wake of selling a majority stake of the franchise: pic.twitter.com/omoamjRA1H









— Tim MacMahon (@espn_macmahon) January 5, 2024