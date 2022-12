FURY OBRANIO POJAS! Popularni ‘kralj Cigana’ totalno dominirao protiv poznatog mu rivala, sudac prekinuo spektakl

Neprikosnoveni kralj teške kategorije Tyson Fury obranio je svoj pojas po WBC-u protiv sunarodnjaka, Britanca Dereka Chisore.

Neki su mu zamjerali što je za protivnika izabrao boksača koji je imao tri vezana poraza, te da je bolje da je ostao u mirovini, ali boksači fanovi nisu ostali razočarani novim spektaklom.

Posljednji se dogodio dakle u Londonu, na stadionu Tottenhama i bio je to uistinu spektakl u režiji samo jednog borca. Fury je totalno dominirao u sudaru i tako ostao neporažen u svojoj briljantnoj karijeri.

Popularni kralj Cigana tako u 34 sudara ima 33 pobjede i jedan remi. Chisora je na omjeru od 33 pobjede i 13 poraza.

Fury je nakon pobjede protiv Dilliana Whytea objavio da se oprašta. Nakon toga je radio presing na Anthonyja Joshuu i njegov tim da dogovore meč, ali je Joshua izgubio od Oleksandra Usika.

The Gypsy King @Tyson_Fury with an England shirt on is getting ready to put on a show! 💪#FuryChisora | Main Event at 9PM | BT Sport Box Office pic.twitter.com/p8kUh50Mog

— Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) December 3, 2022