FURY NAJAVIO POVLAČENJE: ‘Znam kako je kada vas sputavaju’

Autor: J.V.H.

Tyson Fury potvrdio nagađanja da se planira povući iz boksa, nakon što se sastane s Anthonyjem Joshuom u borbi za titulu prvaka svijeta u superteškoj kategoriji. Irac je nedavno postao prvak u WBC federaciji, dok je Joshua vlasnik ostalih pojaseva.

Irac ima ugovornu obvezu da se treći put bori s Deontayem Wilderom, vjerojatno u srpnju, Joshua ima meč s Bugarinom Kubratom Pulevom, a nagađa se da bi dvoboj između Furyja i Joshue mogao biti održan u listopadu u Saudijskoj Arabiji.

“Imam još dvije borbe i to je to. Iza mene je 12 godina karijere, bit ću neporažen, sasvim dovoljno. Siguran sam da ću ponovo biti bolji od Wildera. Prebio sam ga i prvi i drugi put, prebit ću ga i treći put. On je opasan borac, spreman je iskoristiti grešku, ali ja je neću napraviti. I onda Joshua i ja za kraj. Sredit ću i njega”, rekao je karizmatični Irac.

Nakon odlaska u mirovinu ima jasan plan.

“Otvorit ću boksački klub u mjestu gdje živim. Želim dati novim klincima šansu da postani šampioni. Želim ih ohrabriti da prate snove kao što sam ja svoje. Znam kako je kada vas sputavaju i kada vam govore da nešto ne možete napraviti”, poručio je Fury.