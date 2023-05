FRANJU SU POKOPALI, BILA JE TO ČISTA LAŽ! Počeli su dolazili izrazi sućuti, a onda veliki šok

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ovo je priča o jednom od najboljih nogometnih „fantazista„ u bivšoj Jugoslaviji. Koji nije odigrao isuviše utakmica za reprezentaciju bivše Jugoslavije, no to je već neka druga priča. I on je tema našeg feljtona, Franjo Vladić…

Igrao je u Veležu i bio član čuvenog BMW-a, „trojica„ Bajević – Marić – Vladić. O njima se puno toga zna kada se piše uopćeno o njima. Zanimljivo je u tom ”BMW tercetu” što je bilo riječ o družini u kojoj je Bajević bio Srbin, Marić muslimanske vjeroispovjesti, a Franjo Vladić Hrvat.

No, mi ćemo se u ovoj priči posvetiti Franji Vladiću. Znalcu, igraču vezne linije koji je znao biti i napadač, sjajan asistent, dribler i igrač s nevjerojatno dobrim pregledom igre. Taj čuveni Velež sredinom sedamdesetih godina prošlog stoljeća stvarao je Sulejman Rebac. Okupio je domaće momke i stvarao ih, vodio kroz mlađe juniore, juniore, doveo do seniora i zapanjio jugoslavensku nogometnu scenu. Iz Beograda i Zagreba stizale su čestitke i naslovi: “Najbolji nogomet igra se kraj smaragdne Neretve”.





Čudo iz Mostara

Franjo Vladić rođen je 19. listopada 1950. godine. Ponikao je u mostarskome Veležu, u kojemu je neko vrijeme igrao i za omladinsku i za prvu momčad. Nakon, zamislite, 13 sezona prešao u atenski AEK, za koji je igrao tri godine, a potom se vratio u Velež. Ukupno odigrao je više od 700 utakmica i postigao 300 pogodaka. Nosio je igru mostarskoga prvoligaša. Inteligentan, profinjen tehničar, majstor duga pasa i driblinga. Bio je mozak momčadi i začetnik svih akcija, često su ga zvali »poslovođa«.

Franjo Vladić o tim danima kaže:

„Bilo je sve drugačije. Tad se živjelo za nogomet. Bile su ‘mahale’, išlo se na utakmice, nisu se kupovali igrači…Velež nikad nije kupovao igrače, većinom su bili iz omladinske škole. Osim BMV-a, koji je bio okosnica, bio je tu Topić, Hadžiabdić… Mi smo godinama držali Velež. Sa svima sam od njih bio dobar. To je bila prava raja, družili smo se i bili jako složni. S dosta njih sam i dalje u odličnim odnosima„.

Za jugoslavensku nogometnu reprezentaciju igrao je u svim dobnim kategorijama: u mladoj 18 puta, olimpijskoj (12) i A reprezentaciji (24), za koju je postigao i 3 pogotka. Za najbolju vrstu prvi put nastupio 1972. u Londonu protiv Engleske (1:1, strijelac), a posljednji put 1977. godine u Leónu protiv Meksika (1:5).

Njegove igre mnogi su treneri proučavali. Pa je tako u jednom njemačkom računarskom centru pri Herbergerovoj nogometnoj akademiji u Koelnu detaljno je analizirana igra Franje Vladića. Na temelju televizijskih snimaka kompjuteru je zadato da prilikom određenog rasporeda igrača odabere najbolju putanju za završni pas. Izbor kompjutera i ono što se zaista dogodilo što bi kreirao u igru Vladić – na snimci bi se uvijek poklapalo.

Bio je jedan od najvećih nogometnih šmekera i ljubimac publike, poznat po tome što je u punom trku znao izvesti smobrero i zabiti gol.









U trenerskoj karijeri od 1985. do 1990. godine je bio trener mlađih selekcija Veleža, od 1995. do 1996 godine trener u Zrinjskom.

Na koncu, bio je žrtva jedne velike medijske laži 2017. godine. Pretrpio je moždani udar i dok je bio u mostarskij bolnici jedan medij je objavio da je umro. A on se dobro oporavljao u mostarskoj bolnici. Obitelji su počele dolaziti iskazi sućuti. Situacija je bila baš dramatična. Kada je obitelji javljeno da je Vladić u dobrom stanju objavila je demantij:

“Smjenjivali su se osjećaji boli. Trebalo je mnogo vremena da obitelj shvati da je objavljena vijest zapravo čista laž”









Vladić je, naime, bio primljen u bolnicu nakon pogoršanja zdravstvenog stanja te mu je dijagnosticiran moždani udar. Nakon medijskih podmetanja da je umro i iz Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru potvrdili su kako je njegovo zdravstveno stanje stabilno.