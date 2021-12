FRANCUZI NAJAVILI RASPRODAJU: Rješavaju se sedmorice igrača, moraju pokriti milijune

Izgleda kako će u ovoj zimskoj stanci doći do prave rasprodaje u francuskom prvoligašu Paris St Germainu kako ne bi imali problema s financijskim fair playom.

Parižani su ljetos doveli nekoliko zvučnih pojačanja, ali što je najbitnije većina njih stigla je bez odštete, te je jedini za kojeg su morali izdvojiti novac bio Achraf Hakimi kojeg je PSG platio 70 milijuna eura Interu. S druge strane Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma i Georginio Wijnaldum stigli su besplatno.

Ipak, i pored toga Parižani su primorani da prodaju neke igrače kako bi izbjegli problema s fair playom. Francuski mediji prenose da PSG mora zaraditi na zimu oko 100 milijuna eura kako ne bi bili kažnjeni.

Siječanjska transfer lista

Francuski L’Equipe je objavio kako PSG-u neće biti problem da proda neke od igrača, te da su sedmorica prvotimaca već na transfer listi za siječanjski prelazni rok.

Riječ je o igračima koji nisu igrali previše u prvom dijelu sezone, a to su Julian Draxler, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa i Sergio Rico. Pored toga Rafinha ide na posudbu u Real Sociedad, a klub će prema svemu sudeći pokušati prodati i Maura Icardija, koji se nalazi na meti nekoliko talijanskih klubova, a najviše se povezuje s Juventusom.

PSG želi zadržati i Nunu Mendesa koji je stigao na posudbu iz Sportinga, a Parižani moraju platiti oko 40 milijuna eura za njega ako žele da ostane, a taj novac mogu dobiti jedino prodajom drugih igrača.

Paris Saint-Germain plan for 2022 is still the same: they're super happy with Nuno Mendes performances and potential.🔵🇵🇹 #PSG









This is why Paris are seriously planning to sign him on permanent deal triggering €40m buy option, as advanced in October ⤵️https://t.co/jcDHGNNz0B

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2021