FRANCUZE JOŠ NIKAD NISMO DOBILI: Ajmo sada, 30 tisuća navijača biti će iza momčadi!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Već se to zna odavno prije. Na utakmici Hrvatske i Francuske poljudski stadion će biti ispunjen do posljednjeg mjesta. Lijepa je to vijest, nakon pomalo demoralizirajućeg starta naše reprezentacije u Ligi nacije, te poraza pred također punim tribinama stadiona Gradski vrt u Osijeku.

No, znano je, također, otprije, da su se ulaznice prodavale kud i kamo ranije nego što je startala Liga nacija. Pa, možda tako nećemo moći pričati o lojalnosti navijača „i kad gube i kad tuku„, ali da će reprezentativcima kao poticaj leći ispunjene tribine – nesumnjivo jest.

Reprezentacija ima svoj kult, koji nije izgubljen niti serijom izrazito loših rezultata otkako je Lige nacija. Zorno je to objasnio ovih dana i izbornik Srbije Dragan Stojković koji je bio šokiran polupraznom beogradskom Marakanom na početku Lige nacije, u utakmici protiv Norveške.





„Baš sam se osjećao prazno kada sam vidio naš stadion, a gledao posve ispunjene stadione u Osijeku i škotskom Glasgowu„, rezimirao je Stojković. Htijući tako reći da momčad koju vodi još u narodu nema status kakav imaju, primjerice, kako je i rekao, hrvatska ili škotska nacionalna momčad.

Eh sad, reprezentativci, naši, moraju se svesrdno potruditi da tu podršku ne igube. I navijači imaju prag strpljenja. Vaditi se protiv Francuza nevjerojatna je misija, no bila pobjeda, neodlučeni ishod ili poraz, navijači uvijek osjete je li bilo želje ili motiva. Trideset tisuća navijača, kada ih imate za vratom, istovremeno može biti i poticaj i teret.

Zato su igrači ti koji moraju dati impuls publici, podići je na noge, dovesti i sebe i pristalice tako u zanos. Baš kao u ne tako davnoj utakmici, odlučijućoj za odlazak na SP u Katar, u listopadu protiv Rusije.

Francusku još nikad nismo pobijedili. Ali, uvijek postoji – prvi put!